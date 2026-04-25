Squads Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi T20 Pakistan Super League 25.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Naeem Muhammad
batsman
Azam Babar
batsman
Zaman Fakhar
batsman
Vince James
batsman
Shafique Abdullah
batsman
Mendis Kusal
wicket keeper
Asalanka Charith
batsman
Yousaf Farhan
wicket keeper
Khan Haseebullah
wicket keeper
Bracewell Michael
all rounder
Raza Sikandar
all rounder
Ahmed Iftikhar
all rounder
Burl Ryan
all rounder
Samad Abdul
batsman
Sams Daniel
all rounder
Basit Ali Mohammad
batsman
Afridi Shaheen
bowler
Raza Ali
no information yet
Shah Ubaid
no information yet
Muqeem Sufiyan
bowler
Rauf Haris
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Asif
batsman
Ali Kashif
bowler
Farooq Mohammad
batsman
Baig Mirza Tahir
batsman
Hermann Rubin
wicket keeper
Dahani Shahnawaz
no information yet
Hossain Emon Parvez
wicket keeper
Hardie Aaron
all rounder
Mir Usama
bowler
Haris Mohammad
wicket keeper
Motie Gudakesh
bowler
Islam Shoriful
bowler
Rahman Mustafizur
bowler
Jamal Aamir
all rounder
Shanaka Dasun
all rounder
Mills Tymal
bowler
Tahir Tayyab
batsman
Muqeem Sufiyan
no information yet
Talat Hussain
all rounder
Rana Nahid
bowler
Shahzad Khurram
bowler