Squads Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi T20 Pakistan Super League 25.04.2026

T20

LQA
LQA

200

PZA
PZA

199

Playing

LQA
LQA
PZA
PZA
First TeamSecond Team
Azam Babar

batsman

Mendis Kusal

wicket keeper

Yousaf Farhan

wicket keeper

Khan Haseebullah

wicket keeper

Raza Sikandar

all rounder

Ahmed Iftikhar

all rounder

Burl Ryan

all rounder

Sams Daniel

all rounder

Raza Ali

no information yet

Shah Ubaid

no information yet

Bench

LQA
LQA
PZA
PZA
First TeamSecond Team
Ali Asif

batsman

Hermann Rubin

wicket keeper

Dahani Shahnawaz

no information yet

Hossain Emon Parvez

wicket keeper

Hardie Aaron

all rounder

Mir Usama

bowler

Haris Mohammad

wicket keeper

Jamal Aamir

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Muqeem Sufiyan

no information yet

Talat Hussain

all rounder