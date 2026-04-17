Squads Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators T20 Pakistan Super League 17.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Naeem Muhammad
batsman
Hussain Shamyl
batsman
Zaman Fakhar
batsman
Shakeel Saud
batsman
Shafique Abdullah
batsman
Rossouw Rilee
batsman
Khan Haseebullah
wicket keeper
Nawaz Hasan
no information yet
Raza Sikandar
all rounder
Chandimal Dinesh
wicket keeper
Sams Daniel
all rounder
Jacobs Bevon
no information yet
Farooq Mohammad
batsman
Khan Jahandad
no information yet
Afridi Shaheen
bowler
Khan Saqib
no information yet
Mir Usama
bowler
Joseph Alzarri
bowler
Rauf Haris
bowler
Ahmed Abrar
bowler
Asalanka Charith
batsman
Tariq Usman
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Asif
batsman
Akram Faisal
bowler
Hermann Rubin
wicket keeper
Akram Wasim
all rounder
Hossain Emon Parvez
wicket keeper
Bhatti Kashif
all rounder
Motie Gudakesh
bowler
Curran Tom
all rounder
Rahman Mustafizur
bowler
Guidugli Ben
no information yet
Shah Ubaid
no information yet
Hampton Brett
all rounder
Shanaka Dasun
all rounder
Harper Sam
wicket keeper
Tahir Tayyab
batsman
Johnson Spencer
bowler
Talat Hussain
all rounder
Khan Bismillah
wicket keeper
McDermott Ben
wicket keeper