Squads Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators T20 Pakistan Super League 17.04.2026

T20

LQA
LQA

134

QGL
QGL

138

Playing

LQA
LQA
QGL
QGL
First TeamSecond Team
Khan Haseebullah

wicket keeper

Nawaz Hasan

no information yet

Raza Sikandar

all rounder

Chandimal Dinesh

wicket keeper

Sams Daniel

all rounder

Jacobs Bevon

no information yet

Khan Jahandad

no information yet

Khan Saqib

no information yet

Mir Usama

bowler

Tariq Usman

no information yet

Bench

LQA
LQA
QGL
QGL
First TeamSecond Team
Ali Asif

batsman

Hermann Rubin

wicket keeper

Akram Wasim

all rounder

Hossain Emon Parvez

wicket keeper

Bhatti Kashif

all rounder

Curran Tom

all rounder

Guidugli Ben

no information yet

Shah Ubaid

no information yet

Hampton Brett

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Harper Sam

wicket keeper

Talat Hussain

all rounder

Khan Bismillah

wicket keeper

McDermott Ben

wicket keeper