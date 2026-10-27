Squads Bengal vs Uttar Pradesh T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Shahbaz
all rounder
Chikara Swastik
batsman
Bal Suvankar
wicket keeper
Dayal Yash
bowler
Barman Prayas Ray
bowler
Dhankar Jasmer
bowler
Boken Ompal
batsman
Goswami Abhishek
batsman
Chaudhary Saksham
no information yet
Jurel Dhruv
wicket keeper
Chowdhury Ritwik Roy
batsman
Kaushik Madhav
batsman
Das Sandipan
all rounder
Khan Mohsin
bowler
Deep Akash
bowler
Kumar Bhuvneshwar
bowler
Easwaran Abhimanyu
batsman
Rai Atal Bihari Vipin
batsman
Gandhi Shakir Habib
wicket keeper
Rana Nitish
batsman
Gharami Sudip Kumar
batsman
Rizvi Sameer
batsman
Halder Debopratim
all rounder
Sharma Karan
all rounder
Kaif MD
all rounder
Singh Rinku
batsman
Khaira Ranjot Singh
batsman
Singh Shiva
bowler
Kumar Mukesh
bowler
Tyagi Kartik
bowler
Kumar Ravi
bowler
Veer Prashant
all rounder
Lal Karan
all rounder
Yadav Aaradhya
wicket keeper
Maity Kaushik
all rounder
Yadav Prince
all rounder
Pan Agniv
wicket keeper
Paul Ankur
batsman
Porel Abhishek
wicket keeper
Porel Ishan
bowler
Pramanik Pradipta
bowler
Purohit Aditya
no information yet
Sarkar Subham
all rounder
Tiwari Anurag Shubhash
bowler
Match has not started yet