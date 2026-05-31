Squads Nottinghamshire vs Durham T20 T20 Blast 31.05.2026

T20

Trent Bridge

NOT
NOT

157

DUR
DUR

156

Playing

NOT
NOT
DUR
DUR
First TeamSecond Team
Clarke Joe

wicket keeper

Lees Alex

batsman

Bedingham David

wicket keeper

Robinson Oliver

wicket keeper

Moores Tom

wicket keeper

Ackermann Colin

all rounder

Linde George

all rounder

Rhodes Will

all rounder

Howell Benny

all rounder

Aldridge Kasey

all rounder

Pocklington Joe

no information yet

Raine Ben

all rounder

Bench

NOT
NOT
DUR
DUR
First TeamSecond Team
Duckett Ben

wicket keeper

Minto James

no information yet

James Lyndon

all rounder

Mustard Haydon Samuel

no information yet

Robinson Luke

no information yet

Seecharan Samuel Jack

no information yet