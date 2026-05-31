Squads Nottinghamshire vs Durham T20 T20 Blast 31.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Munsey George
batsman
Clark Graham
batsman
Clarke Joe
wicket keeper
Lees Alex
batsman
Haynes Jack
batsman
Bedingham David
wicket keeper
McCann Freddie
batsman
Robinson Oliver
wicket keeper
Moores Tom
wicket keeper
Ackermann Colin
all rounder
Linde George
all rounder
Rhodes Will
all rounder
Howell Benny
all rounder
Aldridge Kasey
all rounder
Pocklington Joe
no information yet
Raine Ben
all rounder
Stone Olly
bowler
Potts Matty
bowler
Pennington Dillon
bowler
Sowter Nathan
bowler
Ali Mohammad
bowler
Parkinson Callum
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Farhan
bowler
Drissell George
bowler
Duckett Ben
wicket keeper
Kohli Virat
batsman
Henry Hayes James Philip
bowler
Minto James
no information yet
James Lyndon
all rounder
Mustard Haydon Samuel
no information yet
Martindale Ben
batsman
Robinson Luke
no information yet
Seecharan Samuel Jack
no information yet