Squads Sussex vs Surrey T20 T20 Blast 26.06.2026

T20

County Ground

SUS
SUS

171

SUR
SUR

175

Playing

SUS
SUS
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Roy Jason

batsman

Jacks Will

batsman

Simpson John

wicket keeper

Philippe Josh

wicket keeper

Curran Sam

all rounder

Alsop Tom

wicket keeper

Carter Oliver

wicket keeper

Price Tom

batsman

Pope Ollie

batsman

Curran Tom

all rounder

Bench

SUS
SUS
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Clark Tom

batsman

Clark Jordan

all rounder

Foreman Bertie

all rounder

Thomas Adam Roger George

no information yet

Lamb Danny

all rounder