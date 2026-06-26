Squads Sussex vs Surrey T20 T20 Blast 26.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Hughes Daniel
batsman
Roy Jason
batsman
Ward Harrison
batsman
Jacks Will
batsman
Simpson John
wicket keeper
Philippe Josh
wicket keeper
Coles James Matthew
all rounder
Curran Sam
all rounder
Alsop Tom
wicket keeper
Lawrence Dan
batsman
Carter Oliver
wicket keeper
Evans Laurie
batsman
Price Tom
batsman
Pope Ollie
batsman
Briggs Danny
bowler
Curran Tom
all rounder
Robinson Oliver
bowler
Jordan Chris
bowler
Mills Tymal
bowler
Lawes Thomas Edward
all rounder
Crocombe Henry T
bowler
Topley Reece
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Carson Jack
bowler
Abbott Sean
bowler
Clark Tom
batsman
Clark Jordan
all rounder
Currie Bradley
bowler
Majid Yousef
bowler
Foreman Bertie
all rounder
Thomas Adam Roger George
no information yet
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Worrall Daniel
bowler
Lamb Danny
all rounder
Leaning Jack
batsman