Squads England vs India T20i T20 Series England vs India 04.07.2026

T20iOld Trafford Cricket Ground, Manchester
ENG
ENG

191

IND
IND

190

Playing

ENG
ENG
IND
IND
First TeamSecond Team
Salt Phil

wicket keeper

Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Buttler Jos

wicket keeper

Sharma Abhishek

all rounder

Kishan Ishan

wicket keeper

Bethell Jacob

all rounder

Banton Tom

batsman

Curran Sam

all rounder

Jacks Will

batsman

Dube Shivam

all rounder

Dawson Liam

all rounder

Patel Axar

all rounder

Bench

ENG
ENG
IND
IND
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Samson Sanju

wicket keeper

Cox Jordan

wicket keeper

Yadav Prince

no information yet

Wood Luke

bowler