Ahmed Mujtaba Syed

Ahmed Mujtaba Syed

all rounder

Full name:Ahmed Mujtaba Syed
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:left arm medium

Teams

2026 Teams

Gloucestershire

Ahmed Mujtaba Syed Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

ResultLeicestershire vs Gloucestershire

Leicestershire vs Gloucestershire

One-Day Cup

Kibworth Cricket Club New Ground

LEI

LEI

239

GLO

GLO

235

ResultSomerset vs Gloucestershire

Somerset vs Gloucestershire

One-Day Cup

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

352

GLO

GLO

317

ResultGloucestershire vs Kent

Gloucestershire vs Kent

One-Day Cup

County Ground

GLO

GLO

212

KEN

KEN

208

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Gloucestershire vs Surrey

One-Day Cup

County Ground

GLO

GLO

292

SUR

SUR

311

ResultWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

One-Day Cup

Rugby School Ground

WAR

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277

GLO

GLO

271

LiveLancashire vs Gloucestershire

Lancashire vs Gloucestershire

One-Day Cup

Old Trafford

LAN

LAN

(20 ov.) 105/1

GLO

GLO

270

UpcomingGloucestershire vs Nottinghamshire

Gloucestershire vs Nottinghamshire

One-Day Cup

College Ground in Cheltenham

GLO

GLO

NOT

NOT

Another Players

Hammond, Miles

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Bracey, James

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Price, Tom

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Taylor, Jack

Taylor, Jack

Tector, Harry

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Lintott, Jacob

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Phillips, Joseph Peter

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Price, Oliver Joseph

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Dale, Ajeet

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de Lange, Marchant

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