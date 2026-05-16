Emily Whiting

Emily Whiting

bowler

Full name:Emily Whiting

Teams

2026 Teams

Durham Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches2
Innings2
Overs7.0
Balls-
Maidens0
Runs39
Wickets1
Avg39
SR42
Eco5.57
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches2
Innings0
Not outs0
Runs0
Balls Faced0
Avg0
SR0
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest0
Hundreds0

Emily Whiting Schedule & Results

T20 Blast, Women

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