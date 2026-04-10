George Joseph Bell

George Joseph Bell

wicket keeper

Full name:George Joseph Bell
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Lancashire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1497
Innings210
Overs18.03.00
Balls---
Maidens000
Runs64200
Wickets110
Avg64200
SR108180
Eco3.556.660
BB110
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1497
Innings1994
Not outs011
Runs48927265
Balls Faced83733554
Avg25.733421.66
SR58.4281.19120.37
Fours71274
Fifties320
Sixies211
Highest917831
Hundreds000

George Joseph Bell Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Clark, Jordan

Clark, Jordan

Aspinwall, Tom

Aspinwall, Tom

Livingstone, Liam

Livingstone, Liam

Boyden, Josh

Boyden, Josh

Singh, Harry

Singh, Harry

Jennings, Keaton

Jennings, Keaton

Lavelle, George

Lavelle, George

Buttler, Jos

Buttler, Jos

Allen, Finn

Allen, Finn

Wood, Luke

Wood, Luke