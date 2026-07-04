Barbados Royals Cricket Team Players

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Barbados Royals

Miller, David

South Africa

Charles, Johnson

Saint Lucia

Brathwaite, Carlos

Barbados

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Akmal, Umar

Pakistan

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Ahmad, Qais

Afghanistan

Hope, Shai

Barbados

Powell, Rovman

Jamaica

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Rutherford, Sherfane

Guyana

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Phillips, Glenn

New Zealand

van der Dussen, Rassie

South Africa

Maharaj, Keshav

South Africa

Bosch, Eathan

South Africa

Thomas, Devon

Cornwall, Rahkeem

Antigua and Barbuda

James, Kofi

Brooks, Shamarh

Barbados

Jordan, Akeem

Barbados

Simmonds, Ramon Romario

Barbados

Athanaze, Alick

Dominica

Perera, Thisara

Sri Lanka

Salt, Phil

England

Khan, Mohammad Azam

Pakistan

Tector, Harry

Ireland

Green, Chris

Australia

Sams, Daniel

Australia

Ferreira, Donavon

South Africa

van der Merwe, Roelof

Netherlands

King, Brandon

Jamaica

Warrican, Jomel

Saint Vincent and the Grenadines

McCoy, Obed

Saint Vincent and the Grenadines

Lintott, Jacob

England

Evans, Laurie

England

Alleyne, Kadeem

Barbados

Singh, Robin

India

Patel, Smit

India

Young, Nyeem

Barbados

Bishop, Joshua

Barbados

Clarke, Rivaldo

Layne, Johann

Trinidad and Tobago

Thorne, Isai

Nurse, Ashley

Barbados

Parris, Shaqkere

Sealy, Nathan

Motara, Zishan