Follow us
Miller, David
South Africa
Charles, Johnson
Saint Lucia
Brathwaite, Carlos
Barbados
Wellalage, Dunith Nethmika
Sri Lanka
Theekshana, Morawakage Maheesh
Akmal, Umar
Pakistan
Zadran, Najibullah
Afghanistan
Murid, Naveen-ul-Haq
Ahmad, Qais
Hope, Shai
Powell, Rovman
Jamaica
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Rutherford, Sherfane
Guyana
Omarzai, Azmatullah
Phillips, Glenn
New Zealand
van der Dussen, Rassie
Maharaj, Keshav
Bosch, Eathan
Thomas, Devon
Cornwall, Rahkeem
Antigua and Barbuda
James, Kofi
Brooks, Shamarh
Jordan, Akeem
Simmonds, Ramon Romario
Athanaze, Alick
Dominica
Perera, Thisara
Salt, Phil
England
Khan, Mohammad Azam
Tector, Harry
Ireland
Green, Chris
Australia
Sams, Daniel
Ferreira, Donavon
van der Merwe, Roelof
Netherlands
King, Brandon
Warrican, Jomel
Saint Vincent and the Grenadines
McCoy, Obed
Lintott, Jacob
Evans, Laurie
Alleyne, Kadeem
Singh, Robin
India
Patel, Smit
Young, Nyeem
Bishop, Joshua
Clarke, Rivaldo
Layne, Johann
Trinidad and Tobago
Thorne, Isai
Nurse, Ashley
Parris, Shaqkere
Sealy, Nathan
Motara, Zishan