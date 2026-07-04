Follow us
Stubbs, Tristan
South Africa
Fuller, James
New Zealand
Vince, James
England
Hampton, Brett
Murid, Naveen-ul-Haq
Afghanistan
Dawson, Liam
Gubbins, Nick
Fortuin, Bjorn
Yusuf, Codi Ethan
Baartman, Ottniel
Sundar, Washington
India
Ellis, Nathan
Australia
Neser, Michael
Edwards, Jack
Brevis, Dewald
Cartwright, Hilton
Lehmann, Jake
Potgieter, Delano
McMullen, Brandon
Scotland
Crane, Mason
Prest, Thomas James
USA
Varma, Tilak
Brown, Ben
Abbott, Kyle
Wood, Chris
Barker, Keith
Weatherley, Joe
Organ, Felix
Currie, Scott
Middleton, Fletcha
Albert, Toby Edward
John A Turner
Stoneman, Mark
Orr, Ali
Baker, Sonny
Eckland, Joseph
Seales, Jayden
Trinidad and Tobago
Kelly, Dominic
Jack, Eddie
Pretorius, Lhuan-dre
Mayes, Ben
Neal, Andrew
Lumsden, Manny