Fletcha Middleton

Fletcha Middleton

batsman

Full name:Fletcha Middleton
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Hampshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches1521
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches1521
Innings2521
Not outs02
Runs674715
Balls Faced1447842
Avg26.9637.63
SR46.5784.91
Fours10173
Fifties55
Sixies16
Highest77100
Hundreds01

Fletcha Middleton Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Orr, Ali

Orr, Ali

Alsop, Tom

Alsop, Tom

Jack, Eddie

Jack, Eddie

Weatherley, Joe

Weatherley, Joe

Prest, Thomas James

Prest, Thomas James

Kelly, Dominic

Kelly, Dominic

Gubbins, Nick

Gubbins, Nick

Barker, Keith

Barker, Keith

Organ, Felix

Organ, Felix

Fuller, James

Fuller, James