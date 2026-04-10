Ben Christopher Brown

Ben Christopher Brown

wicket keeper

Full name:Ben Christopher Brown
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Hampshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1849982
Innings500
Overs20.000
Balls---
Maidens300
Runs10900
Wickets100
Avg10900
SR12000
Eco5.4500
BB100
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1849982
Innings2928165
Not outs39139
Runs98661827840
Balls Faced164662142750
Avg38.9926.8615
SR59.9185.29112
Fours123914164
Fifties51131
Sixies251317
Highest16310568
Hundreds2310

Ben Christopher Brown Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Orr, Ali

Orr, Ali

Alsop, Tom

Alsop, Tom

Jack, Eddie

Jack, Eddie

Weatherley, Joe

Weatherley, Joe

Prest, Thomas James

Prest, Thomas James

Kelly, Dominic

Kelly, Dominic

Gubbins, Nick

Gubbins, Nick

Barker, Keith

Barker, Keith

Organ, Felix

Organ, Felix

Fuller, James

Fuller, James