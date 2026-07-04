Karnataka Cricket Team Players

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Karnataka

Rahul, KL

India

Agarwal, Mayank

India

Mithun, Abhimanyu

India

Sadarangani, Abhinav

India

Kaverappa, Vidwath

India

Gowtham, Krishnappa

India

Khan, Mohsin

India

Pandey, Manish

India

Dubey, Praveen

India

Devdutt Padikkal

India

Bhandage, Manoj

India

Manohar, Abhinav

India

Kumar, Vyshak

India

Mathias, David

Bahrain

Nair, Karun

India

Sujay, S

India

Jose, Nikin

India

Koushik, V

India

Sharath, Srinivas

India

Shetty, Abhilash

India

Chethan, LR

India

Parantap, Yashovardhan Mithilesh

India

Sankaran, Smaran Ravichandran

India

KV, Aneesh

India

Noronha, Macneil

India

Raj, Hardik

India

Deshpande, Pavan

India

Patil, Vidyadhar

India

Bopana, Rishi

India

Appanna, Lochan

India

Rakshith, Shivkumar

India

Shrijith, KL

India

Sisodia, Luvnith

India

Darshan, MB

India

L, Manvanth Kumar

India

Samarth, Ravikumar

India

Suchith, Jagadeesha

India

Ajit Karthik, Codanda

India

Krishna, Prasidh

India

Murthy, Praveera Venkatesh

India

Achar, Shreesha

India

Kamble, Shashi Kumar

India

Reddy, Monish Mallikarjuna

India

Joshi, Aniruddha

India

Jain, Prateek

India

Sharath, BR

India

Narendra, Aneeshwar Gautam

India

Gowda, Dheeraj Agadeesh

Ullal, Nihal

India

Kadam, Rohan

India

Somanna, Aditya

India

Bhatia, Pranav

India

Reddy, Abhishek

India

Arya, Paras Gurbax

India

Shetty, Shikhar

India

Venkatesh, M

India

Dharmani, Harshil

India

AC, Rohith Kumar

India

Bhatkal, Rithesh

India

Prabhakar, Dhruv

Bedare, Kishan

India