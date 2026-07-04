Northern Brave Cricket Team Players

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Northern Brave

Robbie O'Donnell

New Zealand

Southee, Tim

New Zealand

Wagner, Neil

New Zealand

Williamson, Kane

New Zealand

Boult, Trent

New Zealand

Raval, Jeet

New Zealand

Verma, Anurag

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Walker, Joe

New Zealand

Kuggeleijn, Scott

New Zealand

Hampton, Brett

New Zealand

de Grandhomme, Colin

New Zealand

Carter, Joe

New Zealand

Popli, Bharat

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Cooper, HR

New Zealand

Gibson, Zak

New Zealand

Fisher, Matthew

New Zealand

Clarke, Katene

New Zealand

Walker, FL

New Zealand

Pringle, Tim

Netherlands

Clarke, Kristian

New Zealand

Lellman, Fergus

New Zealand

Johnston, Scott Sangster

New Zealand

Gibson, Jacob Michael

New Zealand

Sodhi, Ish

New Zealand

Randell, Brett

New Zealand

O Brien, Kevin

Ireland

Jordan, Chris

England

Brown, Josh

Australia

Tremain, Chris

Australia

Sclanders, Michael

South Africa

Winter, Nick

Australia

Abbott, Kyle

South Africa

White, Ollie

New Zealand

Pamment, James

New Zealand

Reardon, Nathan

Australia

Bocock, Peter

New Zealand

McGregor Sumpter, Flynn

Reddy, Snehith

New Zealand

Patel, Sundeep

New Zealand

Pomare, Ben

New Zealand

Scott Johnston Huey, Samuel

Ireland

Devcich, Anton

New zealand

Flynn, Daniel Raymond

New zealand

Nethula, Tarun Sai

New zealand

Baker, James

New zealand

Watling, BJ

New zealand

Brownlie, Dean

New zealand

Drysdale, Peter

England

Birt, Travis

Australia

Johns, Lauchie Ritchie

New zealand

Swanson, Christopher John

Gulati, Rohit

New zealand

Mann, Aryan

New zealand

Bell, Xavier

New zealand

Brown, Joshua

South africa