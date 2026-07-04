Follow us
Khan, Asif
United Arab Emirates
Muhammad, Waseem
Khan, Aayan
Sharma, Aryansh
Scholtz, Bernard Martinus
Namibia
Erasmus, Gerhard
Davin, Niko
Green, Zane
Trumpelmann, Ruben
Loftie-Eaton, Nicol
Fouche, Shaun
Shikongo, Ben
Van Lingen, Michael
Taylor, Steven
USA
Patel, Monank
India
Jones, Aaron
Barbados
Jahangir, Shayan
Pakistan
Singh, Jessy
Kenjige, Nosthush
Frylinck, Jan Nicolaas
Lungameni, Tangeni
Rahman, Omid
Suri, Tanish
Sharafu, Alishan
Bhatia, Rahul
Mukkamalla, Saiteja
Hameed, Basil
Naseer, Ali
Paradkar, Abhishek
Smit, JJ
Kruger, Malan
Leicher, Dylan
Kumar, Milind
Schalkwyk, Shadley Van
South Africa
Kumar, Nitish
Canada
Patel, Smit
Gous, Andries
Chopra, Rahul
Raja, Akif
Busing-Volschenk, Alexander
Blignaut, Peter-Daniel
Drysdale, Juanoy
Desai, Ayan
Balt, Jan
Kotze, JP
Brassell, Jack Thomas
Singh Baddhan, Harmeet
Mohammad, Yasir Saeed
United states
Jawadullah, Muhammad
United arab emirates
Srivastava, Utkarsh
Shah, Syed Haider
Momand, Bilal
Sukumaran, Vishnu
Momand, Farooq
Siddiqi, Junayed
Singh, Harmeet
de Villiers, Jan-Izak