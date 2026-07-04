T20 Namibia Tri-Series Cricket Tournament Players

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T20 Namibia Tri-Series

Khan, Asif

United Arab Emirates

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Khan, Aayan

United Arab Emirates

Sharma, Aryansh

United Arab Emirates

Scholtz, Bernard Martinus

Namibia

Erasmus, Gerhard

Namibia

Davin, Niko

Namibia

Green, Zane

Namibia

Trumpelmann, Ruben

Namibia

Loftie-Eaton, Nicol

Namibia

Fouche, Shaun

Namibia

Shikongo, Ben

Namibia

Van Lingen, Michael

Namibia

Taylor, Steven

USA

Patel, Monank

India

Jones, Aaron

Barbados

Jahangir, Shayan

Pakistan

Singh, Jessy

USA

Kenjige, Nosthush

USA

Frylinck, Jan Nicolaas

Namibia

Lungameni, Tangeni

Namibia

Rahman, Omid

United Arab Emirates

Suri, Tanish

United Arab Emirates

Sharafu, Alishan

United Arab Emirates

Bhatia, Rahul

United Arab Emirates

Mukkamalla, Saiteja

USA

Hameed, Basil

United Arab Emirates

Naseer, Ali

United Arab Emirates

Paradkar, Abhishek

USA

Smit, JJ

Namibia

Kruger, Malan

Namibia

Leicher, Dylan

Namibia

Kumar, Milind

India

Schalkwyk, Shadley Van

South Africa

Kumar, Nitish

Canada

Patel, Smit

India

Gous, Andries

South Africa

Chopra, Rahul

United Arab Emirates

Raja, Akif

United Arab Emirates

Busing-Volschenk, Alexander

Namibia

Blignaut, Peter-Daniel

Namibia

Drysdale, Juanoy

USA

Desai, Ayan

USA

Balt, Jan

Namibia

Kotze, JP

Namibia

Brassell, Jack Thomas

Namibia

Singh Baddhan, Harmeet

USA

Mohammad, Yasir Saeed

United states

Jawadullah, Muhammad

United arab emirates

Srivastava, Utkarsh

United states

Shah, Syed Haider

Momand, Bilal

Sukumaran, Vishnu

United arab emirates

Momand, Farooq

Siddiqi, Junayed

Singh, Harmeet

de Villiers, Jan-Izak

Namibia

Balt, Jan

Namibia