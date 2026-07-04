T20 Malaysia Tri-Nations Cup Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Malaysia Tri-Nations Cup

Khan, Nizakat

Hong Kong, China

Khan, Ehsan

Hong Kong, China

Hayat, Babar

Hong Kong, China

Ghazanfar, Mohammad

Hong Kong, China

Wasif, Shahid

Hong Kong, China

Rana, Nasrulla

Hong Kong, China

Faiz, Ahmed

Malaysia

Haider, Rizwan

Pakistan

Asad, Bilal

Pakistan

Idrus, Syazrul

Malaysia

Muniandy, Sharvin

Malaysia

Singh, Virandeep

Malaysia

Aziz, Syed

Malaysia

Sham, Fitri

Malaysia

Zulkifle, Zubaidi

Malaysia

Jamaludeen, Arief

Malaysia

Unni, Suresh Vijay

Malaysia

Abdul Shukor, Muhammad Amir Azim

Malaysia

Malik, Aslam Khan Bin

Malaysia

Azam Wan Ahmad, Wan Muhammad

Mathur, Shiv

Hong Kong, China

Malik, M. Akram Abd

Ridzuan, Muhammad Aiman Zaquan Muhammad

Malaysia

Idris, Haziq Haiqal Bin

Malaysia

Amini, Charles

Papua New Guinea

Vala, Asadollah

Papua New Guinea

Pala Ura, Tony

Papua New Guinea

Bau, Sese

Papua New Guinea

Siaka, Lega

Papua New Guinea

Nao, Alei

Papua New Guinea

Vanua, Norman

Papua New Guinea

Doriga, Kipling

Papua New Guinea

Hiri, Hiri

Papua New Guinea

Hekure, Riley

Papua New Guinea

Kamea, Semo

Papua New Guinea

Kariko, John

Papua New Guinea

Vare, Hila George Vaieke

Papua New Guinea

Rahman, Anwar

Malaysia

Hayat, Khizar

Malaysia

Shukla, Ayush

Hong Kong, China

Patel, Dipak

Papua New Guinea

Singh, Pavandeep

Malaysia

Hafizs, Ainool

Malaysia

Surendran, Sharveen

Malaysia

Ali, Niaz

Hong Kong, China

Mehmood, Adil

Hong Kong, China

Khan, Hamed

Hong Kong, China

Mohammad, Hassan Khan

Hong Kong, China

Khan, Muhammad

Khan, Akbar

Khan, Anas

Hong Kong, China

Rana, Shoaib Muhammad

Waheed, Mohammad

Hong Kong, China

Wai, Hon Hei Siegfried

Zainal, Ahmad Akmal Alif Bin

Smith, Conor

Mohd Khair, Haiqal Bin

Sakib, Nazmus

Malaysia

Pokana, Nosaina

Papua New Guinea

Charlie, Michael

Papua New Guinea