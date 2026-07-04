T20 Scotland Tri-Series Cricket Tournament Players

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T20 Scotland Tri-Series

Kami, Sompal

Nepal

Sheikh, Aarif

Nepal

Kc, Karan

Nepal

Lamichhane, Sandeep

Nepal

Sheikh, Aasif

Nepal

Rajbanshi, Lalit

Nepal

Airee, Dipendra

Nepal

Kumar, Rohit

Nepal

Sharki, Bhim

Nepal

Jha, Gulshan

Nepal

Leask, Michael

Scotland

van Meekeren, Paul

Netherlands

Kingma, Vivian

Netherlands

Barresi, Wesley

Netherlands

van der Merwe, Roelof

Netherlands

O Dowd, Max

Netherlands

Klaassen, Fred

Netherlands

Edwards, Scott

Netherlands

Nidamanuru, Anil Teja

Netherlands

Singh, Vikramjit

Netherlands

Dutt, Aryan

Netherlands

Ahmad, Shariz

Netherlands

Jones, Michael

Scotland

Leede, Bas de

Netherlands

Mackintosh, Tom

Scotland

Berrington, Richie

Scotland

Jarvis, Jack

Australia

Sharif, Safyaan

Scotland

Cross, Matty

Scotland

Watt, Mark

Scotland

Munsey, George

Scotland

Greaves, Christopher Nicholas

Scotland

Naylor, Liam

Scotland

McBride, Christopher

Scotland

McMullen, Brandon

Scotland

Currie, Bradley

Scotland

Zulfiqar, Saqib

Netherlands

Singh, Rupesh

Nepal

Tear, Charlie

Scotland

Levitt, Michael

Netherlands

Croes, Noah

Netherlands

Main, Gavin

Scotland

Jones, Mackenzie

Scotland

Lion-Cachet, Zach Benjamin

England

Bhurtel, Kushal

Nepal

Klein, Kyle

Netherlands

Doram, Daniel

Netherlands

Sah, Anil

Nepal

Cassell, Charlie

Scotland

Davidson, Jasper

Scotland

Dhakal, Rijan

Nepal

McCreath, Finlay

Scotland

Bam, Lokesh

Nepal

Thagunna, Kiran

Yadav, Nandan

Nepal

Ahamad, Basir

Nepal