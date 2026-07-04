T20 Series England vs India, Women Cricket Tournament Players

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T20 Series England vs India, Women

Rodrigues, Jemimah

India

Bhatia, Taniya

India

Yadav, Radha

India

Reddy, Arundhati

India

Verma, Shefali

India

Capsey, Alice

England

Knight, Heather

England

Mandhana, Smriti

India

Singh, Renuka

India

Ghosh, Richa

India

Patil, Shreyanka Rajesh

India

Sharma, Deepti

India

Gayakwad, Rajeshwari

India

Ecclestone, Sophie

England

Bell, Lauren

England

Navgire, Kiran

India

Kaur, Harmanpreet

India

Sciver-Brunt, Natalie Ruth

England

Vastrakar, Pooja

India

Wong, Issy

England

Bhatia, Yastika Harish

India

Kaur, Amanjot Bhupinder

India

Meghana, Sabbhineni

India

Rana, Sneh

India

Dunkley, Sophia

England

Hemalatha, Dayalan

India

Deol, Harleen

India

Wyatt, Danielle

England

Cross, Kate

England

Jones, Amy

England

Davies, Freya

England

Glenn, Sarah

England

Gibson, Danielle

England

Bouchier, Maia

England

Dean, Charlie

England

Beaumont, Tammy

England

Singh, Meghna

India

Scholfield, Paige

England

Smith, Bryony

England

Smith, Linsey

England

Kemp, Freya

England

Filer, Lauren

England

Arlott, Emily

England

Dil Bahadur, Simarn

India

Satghare, Sayali Ganesh

India

Fulmali, Bharati

India

Charani, NR Shree

India

Goud, Kranti

India

Upadhyay, Shuchi

India

Coleman, Tilly

England

Gaud, Kranti Munna

India

Charani, Nallapureddy Shree

India

Sharma, Nandani Shyam Sunder

Fulmali, Bharti

India