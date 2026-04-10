Squads Surrey vs Leicestershire First class County Championship 10.04.2026

First class

SUR
SUR

(96 ov.) 412/6

LEI
LEI

Playing

SUR
SUR
LEI
LEI
First TeamSecond Team
Burns Rory

batsman

Smith Jamie

wicket keeper

Holland Ian

all rounder

Pope Ollie

batsman

Ahmed Rehan

all rounder

Hill Lewis

wicket keeper

Foakes Ben

wicket keeper

Cox Ben

wicket keeper

Clark Jordan

all rounder

Green Ben

all rounder

Scriven Tom

all rounder

Hull Josh

bowler

Bench

SUR
SUR
LEI
LEI
First TeamSecond Team
Albert Ralphie

no information yet

Davey Josh

all rounder

Blake Josh

batsman

Green Alex M

no information yet

Mike Ben

all rounder

Singh Yadvinder

no information yet

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Gorantla Nikhil Venkata

no information yet

Patel Ryan

batsman

Wood Sam

no information yet

Stuart-Reckling Seb H

no information yet

Thomas Adam Roger George

no information yet