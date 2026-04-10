Squads Surrey vs Leicestershire First class County Championship 10.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Burns Rory
batsman
Patel Rishi
batsman
Sibley Dominic
batsman
Weatherald Jake
batsman
Smith Jamie
wicket keeper
Holland Ian
all rounder
Pope Ollie
batsman
Ahmed Rehan
all rounder
Lawrence Dan
batsman
Hill Lewis
wicket keeper
Lawes Thomas Edward
all rounder
Eskinazi Stevie
batsman
Foakes Ben
wicket keeper
Cox Ben
wicket keeper
Clark Jordan
all rounder
Green Ben
all rounder
Abbott Sean
bowler
Scriven Tom
all rounder
Fisher Matthew
bowler
Hull Josh
bowler
Topley Reece
bowler
Patel Ajaz
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Albert Ralphie
no information yet
Budinger SG
batsman
Barnwell Nathan
bowler
Davey Josh
all rounder
Blake Josh
batsman
Green Alex M
no information yet
Chahar Rahul
bowler
Mike Ben
all rounder
Ealham Thomas Mark
all rounder
Singh Yadvinder
no information yet
French Alex
bowler
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Gorantla Nikhil Venkata
no information yet
Trevaskis Liam
bowler
Majid Yousef
bowler
Turner Ashton
batsman
Patel Ryan
batsman
Wood Sam
no information yet
Stuart-Reckling Seb H
no information yet
Taylor James
bowler
Thomas Adam Roger George
no information yet