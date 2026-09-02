Squads Lions vs Boland First class First Class Series South Africa 10.09.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abrahams Cole
batsman
Adams Ferisco
all rounder
Dawood Junaid
bowler
Baron Jevano
all rounder
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Cloete Archille
bowler
Fortuin Bjorn
bowler
Copeland Micheal
batsman
Hamza Zubayr
batsman
du Toit Adrian
batsman
Hendricks Dominic
batsman
Fortuin Clyde
wicket keeper
Hermann Ronan
wicket keeper
Hanabe Hlomla
wicket keeper
Magala Sisanda
bowler
Jonker Chris
batsman
Makwetu Wandile
wicket keeper
Joseph Maahir
no information yet
Manack Muhammad
no information yet
Mahima Siyabonga
bowler
Maphaka Kwena
bowler
Malan Janneman
batsman
Moreki Tshepo
bowler
Malan Pieter
batsman
Mulder Wiaan
all rounder
Manack Imran
bowler
Ndwandwa Tsepo
bowler
Mgijima Aviwe
all rounder
Olivier Duanne
bowler
Mnyaka Akhona
bowler
Peter Nqabayomzi
bowler
Oakes Jason
wicket keeper
Potgieter Delano
all rounder
Petersen Keegan
batsman
Rabada Kagiso
bowler
Stuurman Glenton
bowler
Rickelton Ryan
wicket keeper
van Zyl Stiaan
all rounder
Siboto Malusi
bowler
Viljoen Hardus
bowler
Sipamla Lutho
bowler
Von Berg Shaun
bowler
van Biljon Marco
all rounder
van Buuren Mitchell
all rounder
Van der Dussen Rassie
batsman
Yusuf Codi Ethan
bowler
Match has not started yet