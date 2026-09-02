Squads Lions vs Boland First class First Class Series South Africa 10.09.2026

First class

LIO
LIO
BOL
BOL

Playing

LIO
LIO
BOL
BOL
First TeamSecond Team
Adams Ferisco

all rounder

Baron Jevano

all rounder

Esterhuizen Connor

wicket keeper

Fortuin Clyde

wicket keeper

Hermann Ronan

wicket keeper

Hanabe Hlomla

wicket keeper

Makwetu Wandile

wicket keeper

Joseph Maahir

no information yet

Manack Muhammad

no information yet

Mulder Wiaan

all rounder

Mgijima Aviwe

all rounder

Oakes Jason

wicket keeper

Potgieter Delano

all rounder

Rickelton Ryan

wicket keeper

van Zyl Stiaan

all rounder

van Biljon Marco

all rounder

Bench

LIO
LIO
BOL
BOL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet