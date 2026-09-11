Squads Lions vs Warriors First class First Class Series South Africa 10.12.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abrahams Cole
batsman
Breetzke Matthew
wicket keeper
Dawood Junaid
bowler
Hermann Jordan
batsman
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Jansen Marco
all rounder
Fortuin Bjorn
bowler
Kruger Patrick
all rounder
Hamza Zubayr
batsman
Meyer Renaldo Carl Gawin
bowler
Hendricks Dominic
batsman
Mnyanda Aphiwe
bowler
Hermann Ronan
wicket keeper
Mokgakane Andile
batsman
Magala Sisanda
bowler
Mothoa Alfred
bowler
Makwetu Wandile
wicket keeper
Nortje Anrich
bowler
Manack Muhammad
no information yet
Pillay Jiveshan
batsman
Maphaka Kwena
bowler
Plaatjie Siya
bowler
Moreki Tshepo
bowler
Qeshile Sinethemba
wicket keeper
Mulder Wiaan
all rounder
Rosier Diego
batsman
Ndwandwa Tsepo
bowler
Second Rudi
wicket keeper
Olivier Duanne
bowler
Simetu Siya
bowler
Peter Nqabayomzi
bowler
Stubbs Tristan
batsman
Potgieter Delano
all rounder
Swanepoel Beyers
all rounder
Rabada Kagiso
bowler
Van Heerden George
bowler
Rickelton Ryan
wicket keeper
van Heerden Nealan
bowler
Siboto Malusi
bowler
Whitehead Sean
bowler
Sipamla Lutho
bowler
Xengxe Bamanye
all rounder
van Biljon Marco
all rounder
van Buuren Mitchell
all rounder
Van der Dussen Rassie
batsman
Yusuf Codi Ethan
bowler
Match has not started yet