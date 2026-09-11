Squads Lions vs Warriors First class First Class Series South Africa 10.12.2026

First class

LIO
LIO
WAR
WAR

Playing

LIO
LIO
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Breetzke Matthew

wicket keeper

Esterhuizen Connor

wicket keeper

Jansen Marco

all rounder

Kruger Patrick

all rounder

Hermann Ronan

wicket keeper

Makwetu Wandile

wicket keeper

Manack Muhammad

no information yet

Qeshile Sinethemba

wicket keeper

Mulder Wiaan

all rounder

Second Rudi

wicket keeper

Potgieter Delano

all rounder

Swanepoel Beyers

all rounder

Rickelton Ryan

wicket keeper

Xengxe Bamanye

all rounder

van Biljon Marco

all rounder

Bench

LIO
LIO
WAR
WAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet