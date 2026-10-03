Squads New South Wales Blues vs Queensland Bulls First class Sheffield Shield 21.11.2026

First class

BLU
BLU
BUL
BUL

Playing

BLU
BLU
BUL
BUL
First TeamSecond Team
Bazley James

all rounder

Bryant Max

batsman

Burdon Hugo

all rounder

Burns Joe

batsman

Gilkes Matthew

wicket keeper

Jain Aryan

batsman

McDermott Ben

wicket keeper

Neser Michael

all rounder

Peirson Jimmy

wicket keeper

Henriques Moises

all rounder

Holt Baxter J

wicket keeper

Sinfield Jack

all rounder

Kerr Hayden

all rounder

Weibgen Hugh

all rounder

Wildermuth Jack

all rounder

Salzmann William

all rounder

Shaw Lachlan

wicket keeper

Bench

BLU
BLU
BUL
BUL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet