Squads New South Wales Blues vs Queensland Bulls First class Sheffield Shield 21.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Sean
bowler
Bartlett Xavier
bowler
Bird Jackson
bowler
Bazley James
all rounder
Cummins Pat
bowler
Bryant Max
batsman
Davies Joel
batsman
Burdon Hugo
all rounder
Davies Oliver
batsman
Burns Joe
batsman
Dwarshuis Ben
bowler
Clayton Jack
batsman
Edwards Jack
batsman
Edwards Blake
bowler
Gilkes Matthew
wicket keeper
Jain Aryan
batsman
Green Chris
bowler
Khawaja Usman
batsman
Hackney Ryan
batsman
Labuschagne Marnus
batsman
Hadley Ryan
bowler
McDermott Ben
wicket keeper
Hatcher Liam
bowler
Neser Michael
all rounder
Hazlewood Josh
bowler
Peirson Jimmy
wicket keeper
Henriques Moises
all rounder
Renshaw Matthew
batsman
Hicks Ryan
bowler
Sandhu Gurinder
bowler
Holt Baxter J
wicket keeper
Sinfield Jack
all rounder
Hughes Daniel
batsman
Steketee Mark
bowler
Kerr Hayden
all rounder
Street Bryce
batsman
Konstas Sam
batsman
Sully Connor
bowler
Lyon Nathan
bowler
Swepson Mitch
bowler
Macdonald Blake
batsman
Weibgen Hugh
all rounder
Nikitaras Blake
batsman
Whitney Tom
bowler
Nisbet Jack
bowler
Wildermuth Jack
all rounder
Patterson Kurtis
batsman
Pawson Ross
bowler
Salzmann William
all rounder
Sangha Jason
batsman
Sangha Tanveer
bowler
Shaw Lachlan
wicket keeper
Smith Steve
batsman
Smith Steven Barry
batsman
Starc Mitchell
bowler
Stobo Charles
bowler
Tremain Chris
bowler
Verma Hunar
bowler
Warner David
batsman
Zampa Adam
bowler
Match has not started yet