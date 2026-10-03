Squads New South Wales Blues vs Western Australia First class Sheffield Shield 02.12.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Sean
bowler
Agar Ashton
all rounder
Bird Jackson
bowler
Bancroft Cameron
batsman
Cummins Pat
bowler
Behrendorff Jason
bowler
Davies Joel
batsman
Cartwright Hilton
all rounder
Davies Oliver
batsman
Connolly Cooper
all rounder
Dwarshuis Ben
bowler
Curtis Joel
wicket keeper
Edwards Jack
batsman
Fanning Sam
batsman
Gilkes Matthew
wicket keeper
Gannon Cameron
bowler
Green Chris
bowler
Goodwin Jayden
batsman
Hackney Ryan
batsman
Green Cameron
all rounder
Hadley Ryan
bowler
Hardie Aaron
all rounder
Hatcher Liam
bowler
Haskett Liam
all rounder
Hazlewood Josh
bowler
Inglis Josh
wicket keeper
Henriques Moises
all rounder
Jackson Bryce
batsman
Hicks Ryan
bowler
Kelly Matthew
bowler
Holt Baxter J
wicket keeper
Marsh Mitchell
all rounder
Hughes Daniel
batsman
McKenzie Hamish
bowler
Kerr Hayden
all rounder
Morris Lance
bowler
Konstas Sam
batsman
Paris Joel
bowler
Lyon Nathan
bowler
Philippe Josh
wicket keeper
Macdonald Blake
batsman
Richardson Jhye
bowler
Nikitaras Blake
batsman
Rocchiccioli Corey
bowler
Nisbet Jack
bowler
Short D'Arcy
all rounder
Patterson Kurtis
batsman
Stoinis Marcus
all rounder
Pawson Ross
bowler
Turner Ashton
batsman
Salzmann William
all rounder
Whiteman Sam
wicket keeper
Sangha Jason
batsman
Wyllie Teague
all rounder
Sangha Tanveer
bowler
Shaw Lachlan
wicket keeper
Smith Steve
batsman
Smith Steven Barry
batsman
Starc Mitchell
bowler
Stobo Charles
bowler
Tremain Chris
bowler
Verma Hunar
bowler
Warner David
batsman
Zampa Adam
bowler
Match has not started yet