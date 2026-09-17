Squads Kenya vs Papua New Guinea List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 31.10.2026

List a

KEN
KEN
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Playing

KEN
KEN
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First TeamSecond Team
Bhudia Sachin

all rounder

Amini Charles

all rounder

Bau Sese

batsman

Karim Irfan

wicket keeper

Kundi Jasraj

all rounder

Doriga Kipling

wicket keeper

Guba Vagi

no information yet

Hiri Hiri

batsman

Karoho Peter

wicket keeper

Ngoche Shem

all rounder

Kila Jason

batsman

Nao Alei

bowler

Pala Ura Tony

wicket keeper

Ray Boio

batsman

Toka Gaudi

all rounder

Singh Sukhdeep

all rounder

Vala Asadollah

all rounder

Bench

KEN
KEN
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no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet