Squads Kenya vs Papua New Guinea List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 31.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhudia Sachin
all rounder
Amini Charles
all rounder
Gill Sachin
batsman
Bau Sese
batsman
Gondaria Dhiren
batsman
Boge Reva John
bowler
Karim Irfan
wicket keeper
Charlie Michael
bowler
Kundi Jasraj
all rounder
Doriga Kipling
wicket keeper
Langat Peter
bowler
Guba Vagi
no information yet
Mugabe Neil
batsman
Hiri Hiri
batsman
Muthui Mwendwa Gerard
all rounder
Kariko John
bowler
Mutua Francis Muia
bowler
Karoho Peter
wicket keeper
Ngoche Shem
all rounder
Kila Jason
batsman
Odhiambo Nelson
bowler
Morea Kabua
bowler
Oluoch Lucas
bowler
Nao Alei
bowler
Patel Rakep
batsman
Nou Patrick
bowler
Patel Rushab
batsman
Pala Ura Tony
wicket keeper
Patel Vishil
bowler
Pokana Nosaina
bowler
Patel Vraj
bowler
Ravu Damien
bowler
Sharma Pushkar
bowler
Ray Boio
batsman
Sheikh Tanzeel
bowler
Toka Gaudi
all rounder
Singh Sukhdeep
all rounder
Vala Asadollah
all rounder
Match has not started yet