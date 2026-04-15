Squads The Blaze vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 15.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bryce Sarah
wicket keeper
Jones Evelyn
batsman
Kelly Marie
batsman
Lamb Emma
all rounder
Bryce Kathryn
all rounder
Lewis Gaby
batsman
Elwiss Georgia
all rounder
Smale Seren
wicket keeper
Prendergast Orla
all rounder
Threlkeld Ellie
wicket keeper
Jones Emma
no information yet
Morris Fi
bowler
Claridge Ella
wicket keeper
Lister Ailsa
wicket keeper
Gordon Kirstie
bowler
Cross Kate
bowler
Higham Lucy
all rounder
Norris Tara
bowler
Ballinger Grace
bowler
Potts Grace
bowler
Phillips Charley
no information yet
Jones Hannah
no information yet
Jones Amy
wicket keeper
Bench
|First Team
|Second Team
Baker Olivia
bowler
Carter Darcey
all rounder
Beaumont Tammy
wicket keeper
Ecclestone Sophie
all rounder
Boyce Georgie
batsman
Groves Josie
bowler
Kirk Michaela
batsman
Knott Charli
all rounder
McCarthy Cassidy
bowler
Sciver-Brunt Natalie Ruth
all rounder
Thanawala Prisha
no information yet
Wheeler Amy
bowler