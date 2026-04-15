Squads The Blaze vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 15.04.2026

List a

BLA
BLA

148

LAT
LAT

223

Playing

BLA
BLA
LAT
LAT
First TeamSecond Team
Bryce Sarah

wicket keeper

Lamb Emma

all rounder

Bryce Kathryn

all rounder

Lewis Gaby

batsman

Elwiss Georgia

all rounder

Smale Seren

wicket keeper

Prendergast Orla

all rounder

Threlkeld Ellie

wicket keeper

Jones Emma

no information yet

Morris Fi

bowler

Claridge Ella

wicket keeper

Lister Ailsa

wicket keeper

Higham Lucy

all rounder

Phillips Charley

no information yet

Jones Hannah

no information yet

Jones Amy

wicket keeper

Bench

BLA
BLA
LAT
LAT
First TeamSecond Team
Carter Darcey

all rounder

Beaumont Tammy

wicket keeper

Knott Charli

all rounder

Thanawala Prisha

no information yet