Squads Mountaineers vs Eagles List a Pro50 Championship 15.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bennet Brian
batsman
Akram Faraz
bowler
Bonyongwe Nigel
wicket keeper
Chibhabha Chamu
all rounder
Chiora Tinashe
batsman
Chipara Munashe
batsman
Chitumba Clive
all rounder
Chivanga Tanaka
bowler
Gopito Baxton
batsman
Dzikiti Talent
bowler
Gumbie Joylord
wicket keeper
Ervine Craig
batsman
Kasuza Kevin
batsman
Falao Alex
bowler
Macheke Hendrichs
no information yet
Hamza Ameer
wicket keeper
Magodo Spencer
batsman
Jaure Keith
bowler
Makauyo Tariro
all rounder
Kamunhukamwe Tinashe
batsman
Maruma Timycen
batsman
Madhevere Wesley
all rounder
Masakadza Shingi
bowler
Marumani Tadiwanashe
wicket keeper
Masakadza Wellington
bowler
Masunda Larvet
wicket keeper
Masara John
bowler
Maunze Kudzai
batsman
Masekesa Vincent
bowler
Mufudza Tapiwa
bowler
Mhlanga Fortune
bowler
Mupfudza Rodney
batsman
Mirza Mohammad Salman
bowler
Mutombodzi Tinotenda
all rounder
Moor Peter
wicket keeper
Mutsamba Travor
all rounder
Muchawaya Tinashe
bowler
Muzondo Owen
bowler
Mugeri Prosper
batsman
Ncube Cunningham
wicket keeper
Munyonga Tony
all rounder
Nenhunzi Tinashe
wicket keeper
Myers Dion
batsman
Ngarava Richard
bowler
Nyauchi Victor
bowler
Parkinson Matt
bowler
Schadendorf Dane
batsman
Roach Romario
no information yet
Shungu Mashford
all rounder
Russell Alexander
bowler
Tiripano Donald
bowler
Welch Matthew
batsman
Match has not started yet