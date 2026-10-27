Squads United Tigers vs UAE Bulls T10 Abu Dhabi T10 08.11.2026

T10

BAN
BAN
BUL
BUL

Playing

BAN
BAN
BUL
BUL
First TeamSecond Team
Abell Tom

batsman

Ahmed Iftikhar

all rounder

Al Hasan Shakib

all rounder

Akram Wasim

all rounder

Ali Haider

batsman

Banton Tom

batsman

Ali Umair

all rounder

Bopara Ravi

all rounder

Alikhil Ikram

wicket keeper

Bravo Dwayne

all rounder

Ball Jake

bowler

Cornwall Rahkeem

all rounder

David Tim

batsman

Clarke Joe

wicket keeper

De Kock Quinton

wicket keeper

Cox Jordan

wicket keeper

Drakes Dominic

all rounder

Cutting Ben

all rounder

Khan Aayan

all rounder

Gregory Lewis

all rounder

Khan Asif

batsman

Hasan Sohan Nurul

wicket keeper

Khan Rohid

no information yet

Holden Max

batsman

Khan Usman

batsman

Howell Benny

all rounder

Lyth Adam

batsman

Kaleem Yasir

wicket keeper

Lewis Evin

batsman

Paul Keemo

all rounder

Lynn Chris

batsman

Shah Khushdil

all rounder

Mustafa Rohan

all rounder

Naib Gulbadin

all rounder

Wasim Imad

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Bench

BAN
BAN
BUL
BUL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet