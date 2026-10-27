Squads United Tigers vs UAE Bulls T10 Abu Dhabi T10 08.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abell Tom
batsman
Afridi Muhammad Abbas
bowler
Ahmed Iftikhar
all rounder
Ahmed Shiraz
bowler
Al Hasan Shakib
all rounder
Akram Wasim
all rounder
Ali Haider
batsman
Banton Tom
batsman
Ali Umair
all rounder
Bopara Ravi
all rounder
Alikhil Ikram
wicket keeper
Bravo Dwayne
all rounder
Ball Jake
bowler
Cornwall Rahkeem
all rounder
Chowdhury Mirttunjoy
bowler
David Tim
batsman
Clarke Joe
wicket keeper
De Kock Quinton
wicket keeper
Cox Jordan
wicket keeper
Drakes Dominic
all rounder
Cutting Ben
all rounder
Farooqi Fazalhaq
bowler
Fernando Avishka
batsman
Gleeson Richard
bowler
Gabriel Shannon
bowler
Khan Aayan
all rounder
Gregory Lewis
all rounder
Khan Asif
batsman
Hasan Sohan Nurul
wicket keeper
Khan Rohid
no information yet
Holden Max
batsman
Khan Usman
batsman
Howell Benny
all rounder
Lyth Adam
batsman
Ingram Colin
batsman
Maqsood Waqas
bowler
Kaleem Yasir
wicket keeper
Naveed Izharulhaq
bowler
Lewis Evin
batsman
Naveen-ul-Haq
bowler
Lintott Jacob
bowler
Paul Keemo
all rounder
Little Joshua
bowler
Rahmani Abdul Rahman
bowler
Lynn Chris
batsman
Rashid Adil
bowler
Miller David
batsman
Rossouw Rilee
batsman
Munro Colin
batsman
Shah Khushdil
all rounder
Mustafa Rohan
all rounder
Singh Harbhajan
bowler
Naib Gulbadin
all rounder
Stanley Mitchell Terry
batsman
Nissanka Pathum
batsman
Wasim Imad
all rounder
Pathirana Matheesha
bowler
Zahid Karnal
bowler
Shanaka Dasun
all rounder
Sreesanth Shanthakumaran
bowler
Suri Chirag
batsman
Zazai Hazrat
batsman
Match has not started yet