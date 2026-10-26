Squads Dolphins vs Western Province T20 T20 South Africa Cup 03.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ackerman Marques
batsman
Bedingham David
wicket keeper
Baartman Ottniel
bowler
Bird Jonathan
batsman
Bosch Eathan
all rounder
Burger Nandre
bowler
Cele Okuhle
all rounder
De Zorzi Tony
batsman
Dithole Tshepang
batsman
Hendricks Beuran
bowler
Dupavillon Daryn
bowler
James Juan
all rounder
Erwee Sarel
batsman
Kaplan Gavin
wicket keeper
Maharaj Keshav
bowler
Kitime Sello Valintine
all rounder
Miller David
batsman
Linde George
all rounder
Parsons Bryce
all rounder
Moore Edward
batsman
Phehlukwayo Andile
all rounder
Mpongwana Mihlali
bowler
Roelofsen Grant
wicket keeper
Nabe Mthiwekhaya
bowler
Simelane Andile
bowler
Nyaku Onke
all rounder
Smith Jason
batsman
Parnell Wayne
bowler
Smuts JJ
all rounder
Paterson Dane
bowler
Subrayen Prenelan
all rounder
Simmonds Kyle
bowler
Viljoen Hanu
wicket keeper
Smith Daniel
batsman
Zondo Khaya
batsman
Verreynne Kyle
wicket keeper
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