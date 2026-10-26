Squads Dolphins vs Western Province T20 T20 South Africa Cup 03.11.2026

T20

DOL
DOL
WEP
WEP

Playing

DOL
DOL
WEP
WEP
First TeamSecond Team
Bedingham David

wicket keeper

Bosch Eathan

all rounder

Cele Okuhle

all rounder

James Juan

all rounder

Kaplan Gavin

wicket keeper

Linde George

all rounder

Parsons Bryce

all rounder

Roelofsen Grant

wicket keeper

Nyaku Onke

all rounder

Smuts JJ

all rounder

Viljoen Hanu

wicket keeper

Verreynne Kyle

wicket keeper

Bench

DOL
DOL
WEP
WEP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet