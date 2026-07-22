Squads Colombo Kaps vs Jaffna Kings T20 T20 Lanka Premier League 22.07.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Iftikhar
all rounder
Abinash Murvin
all rounder
Ahmed Taskin
bowler
Ahmad Noor
bowler
Dananjaya Nipun
batsman
Allen Fabian
all rounder
Daniel Shavon
batsman
Asalanka Charith
batsman
Fernando Binura
bowler
Behrendorff Jason
bowler
Fernando Shehan
batsman
de Silva Dhananjaya
all rounder
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Fernando Asitha
bowler
Gunasekara Chamika
bowler
Fernando Avishka
batsman
Gurbaz Rahmanullah
wicket keeper
Kumara Wanuja Sahan
bowler
Karunaratne Chamika
all rounder
Madushan Pramod
bowler
Khan Shadab
all rounder
Madushka Nishan
wicket keeper
Muhammad Waseem
batsman
Malinga Eshan
bowler
Pathirana Matheesha
bowler
Mendis Kusal
wicket keeper
Perera Angelo
batsman
Nissanka Pathum
batsman
Perera Thisara
all rounder
Omarzai Azmatullah
all rounder
Phillips Glenn
all rounder
Pragasam Arul
no information yet
Samarawickreme Sadheera
wicket keeper
Randika Vishad
wicket keeper
Sanketh Garuka
bowler
Ross Alex
batsman
Rossouw Rilee
batsman
Wijesundera Isitha
bowler
Samarakoon Lahiru
all rounder