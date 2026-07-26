Squads Dambulla Sixers vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 26.07.2026

T20

DAM
DAM
GAL
GAL

Playing

DAM
DAM
GAL
GAL

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

DAM
DAM
GAL
GAL
First TeamSecond Team
Chandimal Dinesh

wicket keeper

Bowes Chad

batsman

Dickwella Niroshan

wicket keeper

Hales Alex

batsman

Harper Sam

wicket keeper

Kumara Vishwa

all rounder

Mendis Ramesh

all rounder

Koththigoda Yuri

no information yet

Naib Gulbadin

all rounder

Rathnayake Paven

all rounder

Nawaz Mohammad

all rounder