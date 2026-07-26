Squads Dambulla Sixers vs Galle Gallants T20 T20 Lanka Premier League 26.07.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Ackerman Marques
batsman
Arachchige Sahan
batsman
Chameera Dushmantha
bowler
Asalanka Charith
batsman
Chandimal Dinesh
wicket keeper
Bowes Chad
batsman
Dananjaya Akila
bowler
Croospulle Lasith
batsman
Dickwella Niroshan
wicket keeper
Hales Alex
batsman
Farhan Sahibzada
batsman
Harper Sam
wicket keeper
Farooqi Fazalhaq
bowler
Javed Akif
bowler
Hendricks Reeza
batsman
Jayasuriya Prabath
bowler
Jayathilake Sachitha
all rounder
Kalupahana Dinura
all rounder
Kumara Vishwa
all rounder
Karunaratne Chamika
all rounder
Lakshan Dhananjaya
all rounder
Khan Zahoor
bowler
Mendis Ramesh
all rounder
Koththigoda Yuri
no information yet
Naib Gulbadin
all rounder
Kumara Lahiru
bowler
Rathnayake Paven
all rounder
Malinga Eshan
bowler
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Miraz Mehidy Hasan
all rounder
Nadeeshan Kavindu
bowler
Wasim Jr Mohammad
bowler
Nawaz Mohammad
all rounder
Weerasinghe Gayana
all rounder
Rajapaksa Bhanuka
batsman