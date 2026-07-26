Squads Kandy Royals vs Jaffna Kings T20 T20 Lanka Premier League 26.07.2026

T20

KAN
KAN

106

JAF
JAF

199

Playing

KAN
KAN
JAF
JAF
First TeamSecond Team
Udara Lahiru

wicket keeper

Ali Moeen

all rounder

Shankar Vijay

all rounder

Al Hasan Shakib

all rounder

Wiese David

all rounder

Perera Kusal

wicket keeper

Bench

KAN
KAN
JAF
JAF
First TeamSecond Team
Lakshan Muditha

all rounder

McMullen Brandon

all rounder

Kugathas Mathulan

no information yet

Sandesh Pawan

all rounder

Madushka Nishan

wicket keeper

Maneesha Praveen

no information yet