Squads Kandy Royals vs Jaffna Kings T20 T20 Lanka Premier League 26.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Udara Lahiru
wicket keeper
Mishara Kamil
batsman
Phillips Dale
batsman
Fernando Avishka
batsman
Hasaranga Wanindu
all rounder
Zadran Ibrahim
batsman
Ali Moeen
all rounder
Rajapaksa Bhanuka
batsman
Shankar Vijay
all rounder
Al Hasan Shakib
all rounder
Arachchige Dushan Ishara Munasinghe
all rounder
Shiraz Mohamed
bowler
Sanketh Garuka
bowler
Mathews Traveen
bowler
Fernando Asitha
bowler
Afridi Shaheen
bowler
Wiese David
all rounder
Perera Kusal
wicket keeper
Hridoy Towhid
batsman
Mathews Angelo
batsman
Madushanka Dilshan
bowler
Thushara Nuwan
bowler
Wickramasinghe Chamindu
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Atal Sediqullah
batsman
Ahmed Taskin
bowler
Halambage Vishen
bowler
Asalanka Charith
batsman
Khan Zahir
bowler
Chawla Piyush
bowler
Lakshan Muditha
all rounder
Fernando Nuwanidu
batsman
McMullen Brandon
all rounder
Kugathas Mathulan
no information yet
Sandesh Pawan
all rounder
Lamichhane Sandeep
bowler
Silva Sahan Mihira De
bowler
Madushka Nishan
wicket keeper
Wijesundera Isitha
bowler
Maneesha Praveen
no information yet