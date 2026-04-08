Squads Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi T20 Pakistan Super League 08.04.2026

T20

HYD
HYD

145

PZA
PZA

146

Playing

HYD
HYD
PZA
PZA
First TeamSecond Team
Ayub Saim

batsman

Azam Babar

batsman

Sadaqat Maaz

all rounder

Haris Mohammad

wicket keeper

Mendis Kusal

wicket keeper

Khan Usman

no information yet

Yousaf Farhan

wicket keeper

Perera Kusal

wicket keeper

Ahmed Iftikhar

all rounder

Khan Irfan

batsman

Jamal Aamir

all rounder

Shah Hunain

all rounder

Bench

HYD
HYD
PZA
PZA
First TeamSecond Team
Ali Saad

batsman

Azam Hammad

all rounder

Dahani Shahnawaz

no information yet

Hardie Aaron

all rounder

Jahangir Shayan

wicket keeper

Raza Ali

no information yet

Khan Usman

batsman

Subhan Abdul

no information yet

Maxwell Glenn

all rounder