Squads Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi T20 Pakistan Super League 08.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ayub Saim
batsman
Azam Babar
batsman
Sadaqat Maaz
all rounder
Haris Mohammad
wicket keeper
Labuschagne Marnus
batsman
Mendis Kusal
wicket keeper
Khan Usman
no information yet
Yousaf Farhan
wicket keeper
Perera Kusal
wicket keeper
Ahmed Iftikhar
all rounder
Khan Irfan
batsman
Bracewell Michael
all rounder
Khan Sharjeel
batsman
Samad Abdul
batsman
Khan Hassan
bowler
Jamal Aamir
all rounder
Muqeem Sufiyan
bowler
Shah Hunain
all rounder
Islam Shoriful
bowler
Ali Mohammad
bowler
Rana Nahid
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Saad
batsman
Ali Kashif
bowler
Arif Mohammad Tayyab
wicket keeper
Baig Mirza Tahir
batsman
Azam Hammad
all rounder
Dahani Shahnawaz
no information yet
Baartman Ottniel
bowler
Hardie Aaron
all rounder
Hussain Ahmed
bowler
Mills Tymal
bowler
Jahangir Shayan
wicket keeper
Raza Ali
no information yet
Javed Akif
bowler
Shahzad Khurram
bowler
Khan Usman
batsman
Subhan Abdul
no information yet
Maxwell Glenn
all rounder
Usman Khalid
batsman
Mehmood Asif
bowler
Vince James
batsman
Mehmood Rizwan
bowler
Meredith Riley
bowler