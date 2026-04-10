Squads Quetta Gladiators vs Rawalpindi Pindiz T20 Pakistan Super League 10.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Shakeel Saud
batsman
Rizwan Mohammad
wicket keeper
Harper Sam
wicket keeper
Khawaja Usman
batsman
Nawaz Hasan
no information yet
Khan Yasir
batsman
Nafay Khawaja Muhammad
batsman
Fazal Abdullah
no information yet
Jacobs Bevon
no information yet
Billings Sam
wicket keeper
Rossouw Rilee
batsman
Mitchell Daryl
all rounder
Khan Jahandad
no information yet
Masood Saad
all rounder
Ahmed Abrar
bowler
Afridi Asif
all rounder
Tariq Usman
no information yet
Amir Mohammad
bowler
Bhatti Kashif
all rounder
Khan Mubasir
no information yet
Ahmed Khalil
no information yet
Sears Ben
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Akram Faisal
bowler
Ali Fawad
no information yet
Akram Wasim
all rounder
Butt Amad
all rounder
Curran Tom
all rounder
Evans Laurie
batsman
Hampton Brett
all rounder
Forrester Dian
all rounder
Hussain Shamyl
batsman
Fraser-McGurk Jake
batsman
Johnson Spencer
bowler
Ghulam Kamran
all rounder
Khan Bismillah
wicket keeper
Hossain Rishad
bowler
Khan Saqib
no information yet
Khan Mohammad Amir
bowler
McDermott Ben
wicket keeper
Khan Shahzaib
no information yet
Minhas Arafat
all rounder
Khan Zaman
bowler
Tariq Usman
batsman
Shah Naseem
bowler
Zaib Khan
no information yet