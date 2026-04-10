Squads Quetta Gladiators vs Rawalpindi Pindiz T20 Pakistan Super League 10.04.2026

T20

QGL
QGL

182

RAW
RAW

121

Playing

QGL
QGL
RAW
RAW
First TeamSecond Team
Rizwan Mohammad

wicket keeper

Harper Sam

wicket keeper

Nawaz Hasan

no information yet

Khan Yasir

batsman

Fazal Abdullah

no information yet

Jacobs Bevon

no information yet

Billings Sam

wicket keeper

Mitchell Daryl

all rounder

Khan Jahandad

no information yet

Masood Saad

all rounder

Afridi Asif

all rounder

Tariq Usman

no information yet

Bhatti Kashif

all rounder

Khan Mubasir

no information yet

Ahmed Khalil

no information yet

Sears Ben

bowler

Bench

QGL
QGL
RAW
RAW
First TeamSecond Team
Ali Fawad

no information yet

Akram Wasim

all rounder

Butt Amad

all rounder

Curran Tom

all rounder

Hampton Brett

all rounder

Forrester Dian

all rounder

Ghulam Kamran

all rounder

Khan Bismillah

wicket keeper

Khan Saqib

no information yet

McDermott Ben

wicket keeper

Khan Shahzaib

no information yet

Minhas Arafat

all rounder

Zaib Khan

no information yet