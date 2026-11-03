Squads Northern Districts vs Canterbury Kings T20 Super Smash 24.01.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bell Xavier
no information yet
Bowes Chad
batsman
Brown Josh
batsman
Boyle Matt
batsman
Brown Joshua
no information yet
Carter Leo
batsman
Carter Joe
batsman
Davey Sean Benjamin
bowler
Clarke Katene
batsman
Foulkes Zak
batsman
Clarke Kristian
batsman
Frew Jesse
batsman
Cooper HR
batsman
Harper LLB
no information yet
Fisher Matthew
bowler
Hay Mitchell James
batsman
Gibson Zak
bowler
Henry Matt
bowler
Hampton Brett
all rounder
Jamieson Kyle
bowler
Johnston Scott Sangster
bowler
Janett Scott
no information yet
Kuggeleijn Scott
all rounder
Latham Tom
wicket keeper
Lellman Fergus
batsman
Mariu Rhys
batsman
Pomare Ben
wicket keeper
McConchie Cole
all rounder
Popli Bharat
batsman
McKenzie Angus
bowler
Pringle Tim
bowler
Mitchell Daryl
all rounder
Raval Jeet
batsman
Muller Travis
bowler
Robbie O'Donnell
batsman
Nicholls Henry
batsman
Santner Mitchell
all rounder
O'Rourke William
bowler
Sclanders Michael
batsman
Paul Cam
no information yet
Seifert Tim
wicket keeper
Rae Michael
bowler
Wagner Neil
bowler
Rippon Michael
all rounder
White Ollie
batsman
Rowe Matthew Buchanan
all rounder
Williamson Kane
batsman
Sheat Fraser
bowler
Match has not started yet