Squads Northern Districts vs Canterbury Kings T20 Super Smash 24.01.2027

T20

Hamilton

NOR
NOR
CKI
CKI

Playing

NOR
NOR
CKI
CKI
First TeamSecond Team
Bell Xavier

no information yet

Bowes Chad

batsman

Brown Josh

batsman

Boyle Matt

batsman

Brown Joshua

no information yet

Carter Leo

batsman

Carter Joe

batsman

Frew Jesse

batsman

Cooper HR

batsman

Harper LLB

no information yet

Hampton Brett

all rounder

Janett Scott

no information yet

Kuggeleijn Scott

all rounder

Latham Tom

wicket keeper

Mariu Rhys

batsman

Pomare Ben

wicket keeper

McConchie Cole

all rounder

Mitchell Daryl

all rounder

Raval Jeet

batsman

Santner Mitchell

all rounder

Paul Cam

no information yet

Seifert Tim

wicket keeper

Rippon Michael

all rounder

Bench

NOR
NOR
CKI
CKI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet