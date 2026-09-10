Squads Afghanistan vs Nepal T20i T20 Asian Games 25.09.2026

T20i

AFG
AFG
NEP
NEP

Playing

AFG
AFG
NEP
NEP
First TeamSecond Team
Airee Dipendra

all rounder

Bhurtel Kushal

no information yet

Ali Noor

batsman

Janat Karim

all rounder

Kc Karan

all rounder

Naib Gulbadin

all rounder

Shahidullah

all rounder

Malla Kushal

all rounder

Tarakhil Wafiullah

no information yet

Zazai Afsar

wicket keeper

Sheikh Aasif

wicket keeper

Bench

AFG
AFG
NEP
NEP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet