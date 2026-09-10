Squads Afghanistan vs Nepal T20i T20 Asian Games 25.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmad Qais
bowler
Airee Dipendra
all rounder
Akbari Zubaid
batsman
Bhurtel Kushal
no information yet
Ali Noor
batsman
Bohara Abinash
bowler
Ashraf Sharafuddin
all rounder
GC Pratish
bowler
Atal Sediqullah
batsman
Jha Gulshan
bowler
Janat Karim
all rounder
Jora Sundeep
batsman
Khan Zahir
bowler
Kami Sompal
bowler
Masood Nijat
bowler
Kc Karan
all rounder
Naib Gulbadin
all rounder
Kumar Rohit
batsman
Shahidullah
all rounder
Lamichhane Sandeep
bowler
Shirzad Sayed
bowler
Malla Kushal
all rounder
Tarakhil Wafiullah
no information yet
Rajbanshi Lalit
bowler
Zazai Afsar
wicket keeper
Sheikh Aarif
batsman
Zazai Hazrat
batsman
Sheikh Aasif
wicket keeper
Match has not started yet