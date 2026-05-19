Axar Patel News

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Prithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSanju SamsonSachin TendulkarSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarSophie EcclestoneLaura WolvaardtRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve SmithSuresh RainaRob Key
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IPL Issues Fine to Axar Patel After Punjab Kings Game

IPL Issues Fine to Axar Patel After Punjab Kings Game

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KL Rahul Set to Open for Delhi Capitals, Confirms Axar Patel

KL Rahul Set to Open for Delhi Capitals, Confirms Axar Patel

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What Happened When India Faced England in the T20 World Cup Semi-final?

What Happened When India Faced England in the T20 World Cup Semi-final?

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Former Indian Cricketer Urges Major Overhaul Before Super Eight Clash

Former Indian Cricketer Urges Major Overhaul Before Super Eight Clash

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New Zealand tour of India | Twitter in awe as India make it 4-1 with another dominant win

New Zealand tour of India | Twitter in awe as India make it 4-1 with another dominant win

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Indian All-Rounder out Due to Illness for Half of South African Series

Indian All-Rounder out Due to Illness for Half of South African Series

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Aakash Chopra Calls Out Gambhir for His Chaotic Number 3 Rotation

Aakash Chopra Calls Out Gambhir for His Chaotic Number 3 Rotation

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South Africa tour of India | Twitter in awe as India start T20I series with huge 101-run win

South Africa tour of India | Twitter in awe as India start T20I series with huge 101-run win

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Former Indian Cricketer Criticizes Indias Growing Obsession With All-rounder

Former Indian Cricketer Criticizes Indias Growing Obsession With All-rounder

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Team India Drops Star Bowler for South Africa Tests Despite Form

Team India Drops Star Bowler for South Africa Tests Despite Form

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India tour of Australia | Twitter in awe as Tim David goes big with massive six off Axar Patel

India tour of Australia | Twitter in awe as Tim David goes big with massive six off Axar Patel

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AUS vs IND | Twitter furious as Axar's despairing dive proves too little in face of big mixup at damp MCG

AUS vs IND | Twitter furious as Axar's despairing dive proves too little in face of big mixup at damp MCG

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AI Simulation, AUS vs IND first T20I | India start T20 leg of tour with five-wicket win in Canberra

AI Simulation, AUS vs IND first T20I | India start T20 leg of tour with five-wicket win in Canberra

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Axar Patel failed to complete his first run which ended up costing India a run

Axar Patel failed to complete his first run which ended up costing India a run

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Will Gujarat Titans Really Go for Axar Patel in IPL 2026?

Will Gujarat Titans Really Go for Axar Patel in IPL 2026?

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India vs Pakistan, Final – Asia Cup 2025 (28 September, Dubai)

India vs Pakistan, Final – Asia Cup 2025 (28 September, Dubai)

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IND vs SL | Twitter reacts as dead ball costs Sri lankan team six runs as Abhishek Sharma was not entirely off te field

IND vs SL | Twitter reacts as dead ball costs Sri lankan team six runs as Abhishek Sharma was not entirely off te field

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India vs Bangladesh, Super Four, Match 4 (A1 vs B2) – Asia Cup 2025 (24 September, Dubai)

India vs Bangladesh, Super Four, Match 4 (A1 vs B2) – Asia Cup 2025 (24 September, Dubai)

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India vs Sri Lanka, Preview | Super Four Match 6 will look to dominate after strong wins in the last round

India vs Sri Lanka, Preview | Super Four Match 6 will look to dominate after strong wins in the last round

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India vs Oman, Preview | Match Will Look To Dominate After Strong Wins

India vs Oman, Preview | Match Will Look To Dominate After Strong Wins

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India vs Pakistan, 6th Match, Group A – Asia Cup 2025 (14 September, Dubai)

India vs Pakistan, 6th Match, Group A – Asia Cup 2025 (14 September, Dubai)

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India vs Pakistan: Asia Cup 2025 Becomes a Stage for Politics and Sporting Supremacy

India vs Pakistan: Asia Cup 2025 Becomes a Stage for Politics and Sporting Supremacy

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DC vs RCB | Twitter goes wild after Hazlewood’s dream ball castles Axar Patel’s middle stump

DC vs RCB | Twitter goes wild after Hazlewood’s dream ball castles Axar Patel’s middle stump

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DC vs MI | Twitter in disbelief as freaky Axar agility and velcro fingers deny Naman certain six

DC vs MI | Twitter in disbelief as freaky Axar agility and velcro fingers deny Naman certain six

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DC vs LSG | Twitter in splits as Pant tries to force Axar to bat first in hilarious coin toss banter

DC vs LSG | Twitter in splits as Pant tries to force Axar to bat first in hilarious coin toss banter

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‌IPL 2025 | Axar Patel to succeed Rishabh Pant as Delhi Capitals captain

‌IPL 2025 | Axar Patel to succeed Rishabh Pant as Delhi Capitals captain

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‌IND vs NZ | Twitter in splits as Kohli turns memer after hilarious emulation of Iyer’s misfielding 

‌IND vs NZ | Twitter in splits as Kohli turns memer after hilarious emulation of Iyer’s misfielding 

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