Match details Punjab Kings vs Delhi Capitals T20 Indian Premier League 11.05.2026

T20Punjab Cricket Association Stadium, Mohali
PBKS
PBKS

210

DC
DC

216

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Delhi Capitals won the toss and opt to bat
Time:Monday, May 11, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Punjab Kings Squad

PlayersArya Priyansh, Singh Prabhsimran, Connolly Cooper, Iyer Shreyas, Shedge Suryansh, Stoinis Marcus, Singh Shashank, Jansen Marco, Dwarshuis Ben, Singh Arshdeep, Chahal Yuzvendra, Brar Harpreet, Thakur Yash, Bartlett Xavier, Vinod Vishnu, Dubey Praveen
BenchAvinash P, Ferguson Lockie, Khan Musheer, Nishad Vishal, Omarzai Azmatullah, Owen Mitchell J, Singh Harnoor, Vyshak Vijaykumar, Wadhera Nehal

Delhi Capitals Squad

PlayersPorel Abhishek, Rahul KL, Parakh Sahil, Stubbs Tristan, Miller David, Patel Axar, Tiwari Madhav, Starc Mitchell, Kumar Mukesh, Nabi Aquib, Ngidi Lungi, Sharma Ashutosh, Rizvi Sameer, Vijay Tripurana, Nissanka Pathum, Nigam Vipraj
BenchChameera Dushmantha, Duckett Ben, Jamieson Kyle, Mandal Ajay Jadav, Nair Karun, Natarajan Thangarasu, Rana Nitish, Shaw Prithvi, Yadav Kuldeep Singh

Venue Guide

StadiumPunjab Cricket Association Stadium
CityMohali
Capacity30000
EndsPavilion End
Hosts toCity End