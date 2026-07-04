Follow us
Naveed, Izharulhaq
Afghanistan
Zadran, Najibullah
Ahmad, Qais
Delport, Cameron
South Africa
Campbell, Johnathan
Zimbabwe
van Wyk, Morne
Beaton, RR
Guyana
Naib, Gulbadin
Zazai, Afsar
Ahmad, Fareed
Janat, Karim
Masood, Nijat
Zadran, Ibrahim
Ahmad, Noor
Atal, Sedeq
Farooqi, Fazalhaq
Stirling, Paul
Ireland
Arab, Yama
Emrit, Rayad
Trinidad and Tobago
Ingram, Colin
Abbott, Kyle
Cox, Ben
England
Shinwari, Samiullah
Ali, Noor
Shahidi, Hashmatullah
Jamal, Nasir
Ahmadzai, Yamin
Nasiri, Hayatullah
Rasooli, Darwish
Rahman, Ziaur
Rahman, Abdul
Gurbaz, Khalil
Shirzad, Sayed
Shah, Rahmat
Zaman, Shawkat
Zazai, Hazratullah
Baqi, Abdul
Zahir, Ahmad
Adil, Tahir
Hussan, Riaz
Ishaq, Waqarullah
Safi, Mohammad Saleem
Rahimi, Mohammad Ishaq
Zia-ul-Haq
Pakistan
Hayatullah
Shah, Numan
Shirzad, Mohammad Ishaq
Ahmadzai, Ijaz Ahmad
Shams, Qamar
Bakhtyar, Mobin
Khail, Shamsurrahman Wali
Mendis, Jeevan
Sri lanka
Zadran, Wahidullah
Mia khil, Azizullah
Omarzai, Nooristani
Arab, Rohullah
Khan, Suliman Safi
Taylor, Brendan
Ahmadzai, Abdullah
Ghafari, Shafiqullah
Rahman, Zia Ur
Maroofkhil, Naseer Khan
Gurbaz, Masood
Shahzad, Mohammad