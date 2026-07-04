Boost Defenders Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Boost Defenders

Naveed, Izharulhaq

Afghanistan

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Ahmad, Qais

Afghanistan

Delport, Cameron

South Africa

Campbell, Johnathan

Zimbabwe

van Wyk, Morne

South Africa

Beaton, RR

Guyana

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Zazai, Afsar

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Masood, Nijat

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Stirling, Paul

Ireland

Arab, Yama

Afghanistan

Emrit, Rayad

Trinidad and Tobago

Ingram, Colin

South Africa

Abbott, Kyle

South Africa

Cox, Ben

England

Shinwari, Samiullah

Afghanistan

Ali, Noor

Afghanistan

Shahidi, Hashmatullah

Afghanistan

Jamal, Nasir

Afghanistan

Ahmadzai, Yamin

Afghanistan

Nasiri, Hayatullah

Rasooli, Darwish

Afghanistan

Rahman, Ziaur

Afghanistan

Rahman, Abdul

Afghanistan

Gurbaz, Khalil

Afghanistan

Shirzad, Sayed

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Zaman, Shawkat

Afghanistan

Zazai, Hazratullah

Afghanistan

Baqi, Abdul

Afghanistan

Zahir, Ahmad

Afghanistan

Adil, Tahir

Hussan, Riaz

Afghanistan

Ishaq, Waqarullah

Afghanistan

Safi, Mohammad Saleem

Afghanistan

Rahimi, Mohammad Ishaq

Afghanistan

Zia-ul-Haq

Pakistan

Hayatullah

Pakistan

Shah, Numan

Afghanistan

Shirzad, Mohammad Ishaq

Afghanistan

Ahmadzai, Ijaz Ahmad

Afghanistan

Shams, Qamar

Bakhtyar, Mobin

Khail, Shamsurrahman Wali

Afghanistan

Mendis, Jeevan

Sri lanka

Zadran, Wahidullah

Afghanistan

Mia khil, Azizullah

Afghanistan

Omarzai, Nooristani

Afghanistan

Arab, Rohullah

Afghanistan

Khan, Suliman Safi

Afghanistan

Taylor, Brendan

Zimbabwe

Ahmadzai, Abdullah

Afghanistan

Ghafari, Shafiqullah

Afghanistan

Rahman, Zia Ur

Maroofkhil, Naseer Khan

Afghanistan

Gurbaz, Masood

Afghanistan

Shahzad, Mohammad

Afghanistan

Shinwari, Samiullah

Afghanistan