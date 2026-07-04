Follow us
Moore, Edward
South Africa
Miller, David
Delport, Cameron
Myoli, Ayavuya
Maharaj, Keshav
Smuts, JJ
Erwee, Sarel
Subrayen, Prenelan
Petersen, Keegan
Dithole, Tshepang
Smith, Jason
Dupavillon, Daryn
Baartman, Ottniel
Phehlukwayo, Andile
Ackerman, Marques
Pollard, Matthew
Bosch, Eathan
Roelofsen, Grant
Zondo, Khaya
Porteous, Bradley
Parsons, Bryce
Staden, Slade van
van Wyk, Morne
Hume, Graham
Ireland
Nhlebela, Smangaliso
Nipper, Kyle
Erlank, Michael
Morgan, Grant
Schlemmer, Luke
Khumalo, Thamsanqa
Nortje, Anrich
Mosehle, Mangaliso
Whitehead, Sean
Oakes, Jason
Viljoen, Hanu
Du Plooy, Leus
Cloete, Archille
Gumede, Khwezi
Hanabe, Hlomla
Zuma, Lwandiswa Mbulelo
Britz, Christopher
Bopara, Ravi
England
Cele, Okuhle
Ntanzi, Lifa
Pillay, Romashan
Luus, Tristan
Edwards, Fidel
Barbados
Pietersen, Kevin
Mokoena, Nqobani
Majola, Buyanda
Gilson, Sean
South africa
Naicker, Theesan
van Staden, Slade