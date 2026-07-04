Follow us
Vince, James
England
Shamsi, Tabraiz
South Africa
Rossouw, Rilee
Brathwaite, Carlos
Barbados
Ihsanullah
Pakistan
Boult, Trent
New Zealand
Jacks, Will
Hasnain, Mohammad
Billings, Sam
Khan, Rashid
Afghanistan
Cox, Jordan
Neesham, Jimmy
Gleeson, Richard
Rutherford, Sherfane
Guyana
Hatzoglou, Peter
Australia
Malan, Dawid
Curran, Sam
Zampa, Adam
Mahmood, Saqib
Stirling, Paul
Ireland
Curran, Tom
Gohar, Zafar
Atkinson, Gus
Klaasen, Heinrich
Ferreira, Donavon
Viljoen, Gerhardus C
Behrendorff, Jason
Cartwright, Hilton
Johnson, Spencer
Glover, Brandon
Netherlands
Pooran, Nicholas
Trinidad and Tobago
Stone, Olly
Pope, Ollie
Sowter, Nathan
Watt, Mark
Scotland
Lammonby, Tom
de Lange, Marchant
Hammond, Miles
Parkinson, Callum
Wood, Chris
Chappell, Zak
Scrimshaw, George
Blake, Alex
Muyeye, Tawanda
Zimbabwe
Ward, Harrison
Allen, Fabian
Jamaica
Jack, Eddie
Morgan, Sebastian Herbert Bache
Sykes, Ollie