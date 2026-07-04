MI London Cricket Team Players

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MI London

Vince, James

England

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Rossouw, Rilee

South Africa

Brathwaite, Carlos

Barbados

Ihsanullah

Pakistan

Boult, Trent

New Zealand

Jacks, Will

England

Hasnain, Mohammad

Pakistan

Billings, Sam

England

Khan, Rashid

Afghanistan

Cox, Jordan

England

Neesham, Jimmy

New Zealand

Gleeson, Richard

England

Rutherford, Sherfane

Guyana

Hatzoglou, Peter

Australia

Malan, Dawid

England

Curran, Sam

England

Zampa, Adam

Australia

Mahmood, Saqib

England

Stirling, Paul

Ireland

Curran, Tom

England

Gohar, Zafar

Pakistan

Atkinson, Gus

England

Klaasen, Heinrich

South Africa

Ferreira, Donavon

South Africa

Viljoen, Gerhardus C

Behrendorff, Jason

Australia

Cartwright, Hilton

Australia

Johnson, Spencer

Australia

Glover, Brandon

Netherlands

Pooran, Nicholas

Trinidad and Tobago

Stone, Olly

England

Pope, Ollie

England

Sowter, Nathan

England

Watt, Mark

Scotland

Lammonby, Tom

England

de Lange, Marchant

South Africa

Hammond, Miles

England

Parkinson, Callum

England

Wood, Chris

England

Chappell, Zak

England

Scrimshaw, George

England

Blake, Alex

England

Muyeye, Tawanda

Zimbabwe

Ward, Harrison

England

Allen, Fabian

Jamaica

Jack, Eddie

England

Morgan, Sebastian Herbert Bache

England

Sykes, Ollie

England