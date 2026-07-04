United Arab Emirates Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

United Arab Emirates

Mustafa, Rohan

United Arab Emirates

Khan, Asif

United Arab Emirates

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Rizwan, Chundangapoyil

United Arab Emirates

Farid, Zawar

United Arab Emirates

Meiyappan, Karthik Palaniapan

United Arab Emirates

Aravind, Vritiya

United Arab Emirates

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Lakra, Aryan

United Arab Emirates

Bilal, Hazrat

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Khan, Aayan

United Arab Emirates

Sharma, Aryansh

United Arab Emirates

Valthapa, Ashwanth

Suri, Chirag

United Arab Emirates

Rahman, Omid

United Arab Emirates

Parashar, Dhruv

United Arab Emirates

Suri, Tanish

United Arab Emirates

D'souza, Ethan

United Arab Emirates

Sharafu, Alishan

United Arab Emirates

Bhatia, Rahul

United Arab Emirates

Ali, Sabir

United Arab Emirates

Shahzad, Rameez

United Arab Emirates

Tandon, Ansh

United Arab Emirates

Sharma, Sanchit

United Arab Emirates

Matiullah

Singh, Harpreet

India

Hameed, Basil

United Arab Emirates

Farazuddin, Mohammed

United Arab Emirates

Nawaz, Fahad

United Arab Emirates

John, Figy

United Arab Emirates

Naseer, Ali

United Arab Emirates

Shetty, Adhitya

United Arab Emirates

Singh, Lovepreet

United Arab Emirates

Ullah, Muhammad Jawad

United Arab Emirates

Khan, Matiullah

Pakistan

Giyanani, Jash

United Arab Emirates

Keswani, Nilansh

Shah, Khalid

Farooq, Muhammad

United Arab Emirates

Chopra, Rahul

United Arab Emirates

Raja, Akif

United Arab Emirates

Nath, Akshdeep

India

Kumar, Ajay

Daud, Kashif

United Arab Emirates

Kamran Atta, Mohammad

United Arab Emirates

Raza, Ahmed

United Arab Emirates

Ahmed, Sultan

United Arab Emirates

Udawaththa, Samal

United Arab Emirates

Zuhaib, Zubair

United Arab Emirates

Rohid Khan, Mohammad

United Arab Emirates

Jawadullah, Muhammad

United arab emirates

Shah, Syed Haider

Momand, Bilal

Sukumaran, Vishnu

United arab emirates

Momand, Farooq

Siddiqi, Junayed

Ali, Haider

Pakistan

Zuhaib, Muhammad

United arab emirates

Kumar, Mayank Rajesh

United Arab Emirates

Kang, Simranjeet Singh

United Arab Emirates

Hazrat, Luqman

United arab emirates

Tanvir, Khuzaima Bin

Ahamed, Ayman

United arab emirates

Khan, Saghir

United arab emirates

Rohid, Muhammad

Naveed, Mohammad

United arab emirates

Khan, Sohaib

Pakistan

Rai, Yayin Kiran

Ali, Haider

United Arab Emirates

Kaushik, Harshit

United Arab Emirates

Khan, Muhammad Saghir

United Arab Emirates

Choudhary, Mayank

India

Ali, Zahid

United arab emirates

Irfan, Muhammad

United arab emirates

Arfan, Muhammad

Kalyan, Sagar

United arab emirates

Ali, Haider

Rizwan, CP

India

Khan, Shoaib

United arab emirates

Ali, Haider

United arab emirates

Arfan, Muhammad

Usmani, Adeeb