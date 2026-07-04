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Lanning, Meg
Australia
Kapp, Marizanne
South Africa
Jonassen, Jess
Pandey, Shikha
India
Harris, Laura
Rodrigues, Jemimah
Devine, Sophie
New Zealand
Burns, Erin
van Niekerk, Dane
Patil, Shreyanka Rajesh
Ismail, Shabnim
Tryon, Chloe
Matthews, Hayley
Barbados
Winfield, Lauren
England
Atapattu, Chamari
Sri Lanka
Lee, Lizelle
Wellington, Amanda
Webb, Courtney
Penna, Madeline
Bates, Suzie
Taylor, Stafanie
Jamaica
Connell, Shamilia Shontell
du Preez, Mignon
Lewis, Gaby
Ireland
Dottin, Deandra
Campbelle, Shemaine Altia
Guyana
Kelly, Marie
Madavi, Harshitha
Prendergast, Orla
Hunter, Amy
Fletcher, Afy
Grenada
Noel, Carena
Crafton, Nerissa
Joseph, Qiana
Saint Lucia
Glasgow, Jannillea
Saint Vincent and the Grenadines
James, Zaida
Grimmond, Sheneta
Gajnabi, Shabika
Schultz, Kaysia
Fraser, Cherry Ann
Grimmond, Realeanna
Munisar, Ashmini
Millington, Plaffianna
Latchman, Nyia
Giselle Laureel Kirby, Lee-Ann
Cooper, Britney
Trinidad and Tobago
Mohammed, Anisa
Ramharack, Karishma
Soogrim, Steffie
Sawh, Shunelle
Ramnath, Samara
Joseph, Djenaba
Selman, Shakera
Knight, Kycia
Knight, Kyshona
Elliott, Keila
Alleyne, Aaliyah
Holder, Trishan
Cumberbatch, NaiJanni
Claxton, Jahzara
Saint Kitts and Nevis
Nation, Chedean
McLean, Natasha
Watts, Vanessa
Williams, Rashada Shieka
Henry, Chinelle
Jonas, Fran
Penfold, Molly
Redmayne, Georgia
Wilmott, Kate
Hector, Shawnisha
Bryce, Abigail
Dangore, Salonee