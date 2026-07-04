Caribbean Premier League, Women Cricket Tournament Players

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Caribbean Premier League, Women

Lanning, Meg

Australia

Kapp, Marizanne

South Africa

Jonassen, Jess

Australia

Pandey, Shikha

India

Harris, Laura

Australia

Rodrigues, Jemimah

India

Devine, Sophie

New Zealand

Burns, Erin

Australia

van Niekerk, Dane

South Africa

Patil, Shreyanka Rajesh

India

Ismail, Shabnim

South Africa

Tryon, Chloe

South Africa

Matthews, Hayley

Barbados

Winfield, Lauren

England

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Lee, Lizelle

South Africa

Wellington, Amanda

Australia

Webb, Courtney

Australia

Penna, Madeline

Australia

Bates, Suzie

New Zealand

Taylor, Stafanie

Jamaica

Connell, Shamilia Shontell

Barbados

du Preez, Mignon

South Africa

Lewis, Gaby

Ireland

Dottin, Deandra

Barbados

Campbelle, Shemaine Altia

Guyana

Kelly, Marie

England

Madavi, Harshitha

Sri Lanka

Prendergast, Orla

Ireland

Hunter, Amy

Ireland

Fletcher, Afy

Grenada

Noel, Carena

Crafton, Nerissa

Joseph, Qiana

Saint Lucia

Glasgow, Jannillea

Saint Vincent and the Grenadines

James, Zaida

Saint Lucia

Grimmond, Sheneta

Guyana

Gajnabi, Shabika

Guyana

Schultz, Kaysia

Guyana

Fraser, Cherry Ann

Guyana

Grimmond, Realeanna

Guyana

Munisar, Ashmini

Guyana

Millington, Plaffianna

Guyana

Latchman, Nyia

Guyana

Giselle Laureel Kirby, Lee-Ann

India

Cooper, Britney

Trinidad and Tobago

Mohammed, Anisa

Trinidad and Tobago

Ramharack, Karishma

Trinidad and Tobago

Soogrim, Steffie

Sawh, Shunelle

Trinidad and Tobago

Ramnath, Samara

Trinidad and Tobago

Joseph, Djenaba

Trinidad and Tobago

Selman, Shakera

Barbados

Knight, Kycia

Barbados

Knight, Kyshona

Barbados

Elliott, Keila

Barbados

Alleyne, Aaliyah

Barbados

Holder, Trishan

Barbados

Cumberbatch, NaiJanni

Barbados

Claxton, Jahzara

Saint Kitts and Nevis

Nation, Chedean

Jamaica

McLean, Natasha

Watts, Vanessa

Jamaica

Williams, Rashada Shieka

Jamaica

Henry, Chinelle

Jamaica

Jonas, Fran

New Zealand

Penfold, Molly

New Zealand

Redmayne, Georgia

Australia

Wilmott, Kate

Jamaica

Hector, Shawnisha

Bryce, Abigail

Jamaica

Dangore, Salonee

India