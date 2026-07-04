Legends Cricket Trophy Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Legends Cricket Trophy

Mpofu, Chris

Zimbabwe

Taylor, Ross

New Zealand

Perera, Thisara

Sri Lanka

Udana, Isuru

Sri Lanka

Dilshan, Tillakaratne

Sri Lanka

Fernando, Dilhara

Sri Lanka

Tharanga, Upul

Sri Lanka

Panesar, Monty

England

Best, Tino

Barbados

Singh, Harbhajan

India

Levi, Richard

South Africa

Sodhi, Reetinder

India

Awana, Parvinder

India

Khod, Abhimanyu

India

Hooda, Kuldeep

India

Singh, Vishwajeet

Singh, Maninder

India

Sehwag, Virender

India

Compton, Nick

England

Binny, Stuart

India

Singh, Sunny

India

Malhotra, Ishan

India

Bisla, Manvinder

India

Kumar, Praveen

India

Ojha, Pragyan

India

Pathan, Yusuf

India

Pathan, Irfan

India

Raina, Suresh

India

Uthappa, Robin

India

Sreesanth, Shanthakumaran

India

Singh, Malkhan

Kumar, Sandeep

Tanaji, Pradip

India

Awasthi, Bharat

Nuniwal, Ashish

India

Clarke, Rikki

England

Gupta, Praveen

India

Mithun, Abhimanyu

India

Singh Rajawat, Vikram

India

Maharoof, Farveez

Sri Lanka

Narvekar, Dhiraj

Singh, Hari

Ali, Muhammad Mudassar

Boken, Ompal

India

Rathi, Vineet

Khan, Kalim

Anant, Rajinder

Mehta, Kapil

Praveen

Dutta, Raman

India

Bist, Robin

India

Singh, Kuldeep

India

Khirid, Ranjit

India

Emrit, Rayad

Trinidad and Tobago

Tomar, Gaurav

India

Kumar, Puneet

Rana, Dharmendra

Thapar, Parveen

Seth, Bhanu

Saini, Mukesh

Chaudhary, Nagendra

Singh, Satnam

Jayasuriya, Sanath

Sri Lanka

Khatri, Vishu

Khan, Shafiq

India

Attri, Nirwan

Singh, Anureet

India

Tomar, Amit

Khanna, Varun

India

Rana, KS

Murtaza, Ali

India

Sharma, Naman

India

Thakur, Ashok

India

Kumar, Rajesh

Bagesh, Jyoti

Sanan, Amit

Kumar, Vinod

India

Prince

Wilson, Vinod

Mustard, Phil

England

Munaweera, Dilshan

Sri Lanka

Pandey, Ishwar

India

Singh, Parvinder

India

Giri, Jjitendra

Sharma, Deepak

India

Rana, Kapil

Sunil

Kumar, Jitendra

India

Sharma, Ashish

Yadav, Rahul Mahesh

Tagade, Prashant

Bisht, Rajender

Ghadi, CR

Kalkal, Vishal

India

Hemant

India

Trego, Peter

England

Swaroop, RA

India

Kumar, Pintu

Hooda, Sachin

India

Vaidik, Parmesh

Tyagi, Rajiv

Dhabi, Rajesh

India

More, Sandeep

Tyagi, Anurag

Nagar, Sonu