T20 Series New Zealand vs Sri Lanka Cricket Tournament Players

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T20 Series New Zealand vs Sri Lanka

Chapman, Mark

New Zealand

Ferguson, Lockie

New Zealand

Lister, Benjamin

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Perera, Kusal

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Rajitha, Kasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Fernando, Nuwanidu

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Neesham, Jimmy

New Zealand

Duffy, Jacob

New Zealand

Foxcroft, Dean

South Africa

Phillips, Glenn

New Zealand

Croospulle, Lasith

Sri Lanka

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Bowes, Chad Jayson

South Africa

Mitchell, Daryl

New Zealand

Latham, Tom

New Zealand

Henry, Matt

New Zealand

Nicholls, Henry

New Zealand

Sodhi, Ish

New Zealand

Shipley, Henry Burton

New Zealand

Hay, Mitchell James

New Zealand

Foulkes, Zak

New Zealand

Young, Will

New Zealand

Clarkson, Joshua Andrew

New Zealand

Perera, Thisara

Sri Lanka

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

Bracewell, Michael

New Zealand

Milne, Adam

New Zealand

Smith, Nathan

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

Robinson, Tim

New Zealand

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Fernando, Binura

Sri Lanka

Madushan, Pramod

Sri Lanka

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Shiraz, Mohamed

Sri Lanka

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Kumara, Lahiru

Sri Lanka

Wickramasinghe, Chamindu

Sri Lanka

Jacobs, Bevon

New Zealand