T20 Zimbabwe Tri-Series Cricket Tournament Players

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T20 Zimbabwe Tri-Series

Linde, George

South Africa

Burger, Nandre

South Africa

Chapman, Mark

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Gwandu, Trevor

Zimbabwe

Tsiga, Tafadzwa

Zimbabwe

Neesham, Jimmy

New Zealand

Duffy, Jacob

New Zealand

Phillips, Glenn

New Zealand

Hendricks, Reeza

South Africa

van der Dussen, Rassie

South Africa

Simelane, Andile

South Africa

Madande, Clive

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Musekiwa, T

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Mitchell, Daryl

New Zealand

Henry, Matt

New Zealand

Sodhi, Ish

New Zealand

Hay, Mitchell James

New Zealand

O'Rourke, William

New Zealand

Foulkes, Zak

New Zealand

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Munyonga, Tony

Zimbabwe

Masekesa, Vincent

Zimbabwe

Bennet, Brian

Zimbabwe

Bracewell, Michael

New Zealand

Conway, Devon

New Zealand

Milne, Adam

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

Allen, Finn

New Zealand

Robinson, Tim

New Zealand

Ngidi, Lungi

South Africa

Bosch, Corbin

South Africa

Brevis, Dewald

South Africa

Muthusamy, Senuran

South Africa

Coetzee, Gerald

South Africa

Hermann, Rubin

South Africa

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Myers, Dion

Zimbabwe

Maphaka, Kwena

South Africa

Pretorius, Lhuan-dre

South Africa

Peter, Nqabayomzi

South Africa

Jacobs, Bevon

New Zealand

Nyamhuri, Newman Takudzwa

Zimbabwe

Maposa, Tinotenda Tinashe

Zimbabwe