Squads Essex vs Leicestershire First class County Championship 15.05.2026

First class

ESS
ESS

(3 ov.) 10/1

LEI
LEI

333

Playing

ESS
ESS
LEI
LEI
First TeamSecond Team
Elgar Dean

batsman

Walter Paul Ian

all rounder

Westley Tom

all rounder

Holland Ian

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Critchley Matt

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Cox Ben

wicket keeper

Green Ben

all rounder

Mike Ben

all rounder

Cook Sam

bowler

Hull Josh

bowler

Bench

ESS
ESS
LEI
LEI
First TeamSecond Team
Akhter Zaman

all rounder

Ahmed Rehan

all rounder

Davey Josh

all rounder

Bennett Charlie Edward

no information yet

Green Alex M

no information yet

Cox Jordan

wicket keeper

Helm Tom

bowler

Das Robin

batsman

Hill Lewis

wicket keeper

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Scriven Tom

all rounder

Jones Mackenzie

all rounder

Singh Yadvinder

no information yet