Squads Essex vs Leicestershire First class County Championship 15.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Elgar Dean
batsman
Patel Rishi
batsman
Walter Paul Ian
all rounder
Weatherald Jake
batsman
Westley Tom
all rounder
Holland Ian
all rounder
Allison Charles
batsman
Budinger SG
batsman
Mulder Wiaan
all rounder
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Critchley Matt
all rounder
Eskinazi Stevie
batsman
Pepper Michael
wicket keeper
Cox Ben
wicket keeper
Harmer Simon
bowler
Green Ben
all rounder
Snater Shane
bowler
Mike Ben
all rounder
Cook Sam
bowler
Patel Ajaz
bowler
Porter Jamie
bowler
Hull Josh
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Akhter Zaman
all rounder
Ahmed Rehan
all rounder
Benkenstein Luc
batsman
Davey Josh
all rounder
Bennett Charlie Edward
no information yet
Green Alex M
no information yet
Cox Jordan
wicket keeper
Helm Tom
bowler
Das Robin
batsman
Hill Lewis
wicket keeper
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Scriven Tom
all rounder
Jones Mackenzie
all rounder
Singh Yadvinder
no information yet
Killeen Mitchell Jack
all rounder
Trevaskis Liam
bowler
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Turner Ashton
batsman