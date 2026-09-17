Squads Kenya vs Denmark List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 21.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhudia Sachin
all rounder
Ahmad Saif
all rounder
Gill Sachin
batsman
Ali Malik Lucky
bowler
Gondaria Dhiren
batsman
Anand Surya
all rounder
Karim Irfan
wicket keeper
Bharaj Taranjit
wicket keeper
Kundi Jasraj
all rounder
Hald Oliver
bowler
Langat Peter
bowler
Hashmi Abdul
wicket keeper
Mugabe Neil
batsman
Heath Sebastian
no information yet
Muthui Mwendwa Gerard
all rounder
Henriksen Jonas Strandby
batsman
Mutua Francis Muia
bowler
Karimi Eshan
bowler
Ngoche Shem
all rounder
Khan Delawar
all rounder
Odhiambo Nelson
bowler
Khan Zameer
batsman
Oluoch Lucas
bowler
Laegsgaard Nicolaj
all rounder
Patel Rakep
batsman
Mahmood Abdullah
bowler
Patel Rushab
batsman
Munir Saud
bowler
Patel Vishil
bowler
Shah Hamid
all rounder
Patel Vraj
bowler
Shaheen Musa
batsman
Sharma Pushkar
bowler
Thanikaithasan Shangeev
batsman
Sheikh Tanzeel
bowler
Zeb Shakeel
all rounder
Singh Sukhdeep
all rounder
Match has not started yet