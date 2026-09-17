Squads Kenya vs Denmark List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 21.10.2026

List a

KEN
KEN
DEN
DEN

Playing

KEN
KEN
DEN
DEN
First TeamSecond Team
Bhudia Sachin

all rounder

Ahmad Saif

all rounder

Anand Surya

all rounder

Karim Irfan

wicket keeper

Bharaj Taranjit

wicket keeper

Kundi Jasraj

all rounder

Hashmi Abdul

wicket keeper

Heath Sebastian

no information yet

Ngoche Shem

all rounder

Khan Delawar

all rounder

Shah Hamid

all rounder

Zeb Shakeel

all rounder

Singh Sukhdeep

all rounder

Bench

KEN
KEN
DEN
DEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet