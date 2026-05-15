Squads The Blaze vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 15.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Beaumont Tammy
wicket keeper
McCaughan Ella
batsman
Kelly Marie
batsman
Southby Rhianna
wicket keeper
Bryce Kathryn
all rounder
Norgrove Abigale
batsman
Elwiss Georgia
all rounder
Adams Georgia
batsman
Prendergast Orla
all rounder
Dattani Naomi
all rounder
Bryce Sarah
wicket keeper
Sweet Francesca
no information yet
Jones Emma
no information yet
Wellington Amanda
bowler
Gordon Kirstie
bowler
Smith Linsey
bowler
Higham Lucy
all rounder
Tulloch Poppy
no information yet
Ballinger Grace
bowler
Gibb Daisy
no information yet
Phillips Charley
batsman
Tyson Rebecca
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Baker Olivia
bowler
Bouchier Maia
batsman
Claridge Ella
wicket keeper
Harman Nancy
bowler
Groves Josie
bowler
Kemp Freya
bowler
Jones Amy
wicket keeper
Sturge Megan
bowler
Kirk Michaela
batsman
Knott Charli
all rounder
McCarthy Cassidy
bowler
Sciver-Brunt Natalie Ruth
all rounder
Thanawala Prisha
no information yet
Wheeler Amy
bowler