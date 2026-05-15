Squads The Blaze vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 15.05.2026

List a

BLA
BLA

211

HAM
HAM

209

Playing

BLA
BLA
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Beaumont Tammy

wicket keeper

Southby Rhianna

wicket keeper

Bryce Kathryn

all rounder

Elwiss Georgia

all rounder

Prendergast Orla

all rounder

Dattani Naomi

all rounder

Bryce Sarah

wicket keeper

Sweet Francesca

no information yet

Jones Emma

no information yet

Higham Lucy

all rounder

Tulloch Poppy

no information yet

Gibb Daisy

no information yet

Bench

BLA
BLA
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Claridge Ella

wicket keeper

Jones Amy

wicket keeper

Knott Charli

all rounder

Thanawala Prisha

no information yet