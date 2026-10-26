Squads Eagles vs Mountaineers List a Pro50 Championship 13.11.2026

List a

EAG
EAG
MOU
MOU

Playing

EAG
EAG
MOU
MOU
First TeamSecond Team
Chibhabha Chamu

all rounder

Bonyongwe Nigel

wicket keeper

Chitumba Clive

all rounder

Gumbie Joylord

wicket keeper

Hamza Ameer

wicket keeper

Macheke Hendrichs

no information yet

Makauyo Tariro

all rounder

Madhevere Wesley

all rounder

Masunda Larvet

wicket keeper

Moor Peter

wicket keeper

Mutsamba Travor

all rounder

Munyonga Tony

all rounder

Ncube Cunningham

wicket keeper

Myers Dion

batsman

Nenhunzi Tinashe

wicket keeper

Shungu Mashford

all rounder

Roach Romario

no information yet

Welch Nick

batsman

Bench

EAG
EAG
MOU
MOU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet